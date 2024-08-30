- Лица, совершившие преступления в Берлине, также переселяются в Афганистан.

В первом после захвата власти талибами депортационном рейсе в Афганистан среди пассажиров были преступники из Берлина. Об этом заявил сенатор юстиции Берлина Фелор Баденберг (ХДС): "Текущая депортация преступников из Берлина в сотрудничестве с прокуратурой является важным сигналом для укрепления доверия к прочному верховенству права". Изначально число мужчин из Берлина на борту рейса держалось в секрете.

Баденберг добавил: "Безопасность общественности и оборона всегда должны быть приоритетом. Депортации должны быть проведены. Система правосудия должна наконец использовать свои ресурсы и инструменты. Если она этого не сделает, то столкнется с вызовами от экстремистов".

В ранние утренние часы из аэропорта Лейпциг/Галле вылетел самолет в Афганистан. Как сообщает dpa, это был первый депортационный рейс в Афганистан после захвата власти талибами, подтвержденный источниками в правительстве.

На борту Boeing 787 находились 28 афганских заключенных, которые были доставлены в Лейпциг из различных федеральных земель, а также федеральная полиция для сопровождения. Эта операция была главным образом организована Министерством внутренних дел федерального правительства.

Баденберг подчеркнул, что Европейский союз также должен уделять приоритетное внимание безопасности общественности и проведению депортаций. Европейский союз должен поддерживать члены государств в их усилиях по поддержанию верховенства права и борьбе с преступниками.

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