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ПанорамаНовостиДискриминация

Лица с инвалидностью характеризуются в первую очередь как люди.

 and  Katherine Bradley
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Лица с инвалидностью характеризуются в первую очередь как люди.

Я часто слышу вопрос: Можно ли нездоровым людям делать шутки о людях с ограниченными возможностями? Я думаю: Если шутки хорошие, то почему бы и нет.

"Каждое комедийное выступление должно начинаться как человек в инвалидной коляске: оно должно задавать тон." Комедиант Феликс Лобрехт начинал свои шоу с этой шутки. Я считаю, это умный каламбур. Это факт, он не singles out никого, не оскорбительный и даже неплохой каламбур. Некоторые пользователи инвалидных колясок могут почувствовать себя целенаправленно атакованными - каждый разный. Но в целом, никто бы не обиделся на эту шутку.

Комик Крис Талл также делает шутки о людях с ограниченными возможностями в своих шоу, но делает это в сочувственной манере и без оскорблений. И этот комик, известный своим большим размером, также делает шутки об избыточном весе, особенно о себе.

Но случай Люка Моккриджа другой. Здесь над людьми с ограниченными возможностями смеются не только над спортсменами-инвалидами. В эпизоде подкаста утверждается, что люди с ограниченными возможностями не могут достичь спортивного мастерства из-за своей инвалидности. Это не смешно: высмеивать людей из-за их инвалидности. Сцена тоже не была смешной.

Моккридж признает это, как показало его так называемое извинение несколько дней назад. Но это похоже на заявление Александра Гауланда о птичьем помете: и его замечание, и подражание движениям людей с ограниченными возможностями были спланированы заранее. Частично насмешливый смех, который сделал эту "комедию" прямо отвратительной, не был случайностью. И есть простое правило: если вы не хотите извиняться за пересечение границы, не пересекайте ее.

В повседневной жизни

Но что насчет повседневной жизни? Можно ли что-то сказать человеку с ограниченными возможностями в разговоре? Я бы сказал: да, но будьте осведомлены о последствиях. Люди с ограниченными возможностями реагируют как люди. Они могут быть чувствительными или жесткими, иметь хорошие или плохие дни, хорошее или плохое настроение. Люди с ограниченными возможностями в первую очередь люди.

Так что не говорите, не делайте и не спрашивайте того, что сами бы нашли оскорбительным. Не трогайте незнакомца без рук за плечо, если бы не хотели, чтобы кто-то делал это с вами. Не подбегайте к человеку с нарушением зрения и не хватайте его за руку, если бы не хотели, чтобы незнакомец цеплялся за вашу руку. Но если вы уверены, что ваш собеседник действительно нуждается в помощи, учитывайте, что человек с нарушением зрения может не видеть вас. Говорите с ним, он отреагирует: положительно, отрицательно, небрежно, напряженно - все зависит от ситуации.

Как себя вести в разговоре с человеком с ограниченными возможностями очень просто: обращайтесь с ним как с человеком. Не делайте замечаний, которые сами бы нашли оскорбительными от других. Не задавайте вопросов, которые сами бы не хотели задавать себе. Если вы зашли слишком далеко, вы увидите это на лице собеседника.

В общем, я предлагаю: будьте любопытны. Количество людей с ограниченными возможностями уменьшается благодаря лучшему медицинскому уходу. Если у вас есть возможность поговорить с человеком с ограниченными возможностями, воспользуйтесь ею. Вы узнаете много нового.

Люди с ограниченными возможностями часто сами себя называют "инвалидами" или описывают свою инвалидность как: парализованные, глухие, слепые. "Инвалидность" - нейтральное слово, которое описывает состояние. Например, у меня физическая инвалидность, которая мешает мне водить машину. Моя инвалидность видна, я не прячу ее и не стыжусь этого. Слово "инвалидность" не является проблемой. Проблема в том, что люди представляют себе, когда слышат его.

Но язык эволюционирует, и люди все больше находятся в центре внимания. Хотя десять лет назад было приемлемо сказать "инвалид", сегодня мы должны сказать "человек с инвалидностью".

Важно отметить, что я не только инвалид, но и человек с инвалидностью. Это относится ко всем людям с инвалидностью, независимо от их конкретной инвалидности: здесь не хватает сурдопереводчика, там туалет недоступен для человека в инвалидной коляске, где-то отель имеет завтрак-буфет, который неудобен для человека с нарушением зрения. Чтобы справиться, люди с инвалидностью будут искать решения, например, спросить у персонала отеля о помощи в буфете.

Люди часто находят способы избежать использования слова "инвалидность". Хотя это и благие намерения, я считаю, что это в основном ненужно. Популярный термин - "инвалидность", но он имеет отрицательный оттенок, даже в англоязычных странах. Он буквально переводится как "ограничение". Но благодаря вспомогательной технологии, современным законам и более внимательному обществу жизнь людей с инвалидностью меньше "ограничена", чем когда-либо.

Факт в том, что, хотя еще много работы предстоит для полной нормализации, мы продвинулись довольно далеко. Это видно по обратной реакции на подкаст с участием Люка Моккриджа. Дискриминация людей с инвалидностью больше не приемлема. То, что медленно набирает силу в обществе, - это: мы все одинаковы.

В некоторых кругах шутки о инвалидности могут восприниматься как продолжение дискриминации. Например, использование стереотипов или шутки, которые унижают людей на основе их инвалидности, могут восприниматься как неуважительные и вредные.

Кроме того, некоторые фразы perpetuate negative stereotypes, such as referring to a person as "handicapped" instead of using the more person-first approach of "person with a disability." This term emphasizes the individual's identity and their abilities rather than focusing solely on their disability.

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