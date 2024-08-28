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Лица получают пользу от доступной покупки мебели

Снижение спроса на кухни и диваны вызывает проблемы в немецкой мебельной промышленности. Сегмент сталкивается с нерешительностью клиентов и плохими продажами, но отраслевая организация сохраняет оптимизм.

 and  Christian Meier
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В первой половине года немецкие производители мебели отметили значительное снижение продаж по...
В первой половине года немецкие производители мебели отметили значительное снижение продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Лица получают пользу от доступной покупки мебели

Похоже, немцы существенно сокращают расходы на мебель. Ассоциация VDM под руководством Яна Курта прогнозирует снижение номинальных продаж в секторе мебели на 7-9% в этом году. Учитывая инфляцию, падение будет еще более существенным.

В первом полугодии, несмотря на растущие затраты, компании зафиксировали снижение продаж на 9% по сравнению с предыдущим годом. Оба сектора - кухонная и мягкая мебель - пострадали значительно. Плохая экономическая обстановка в Германии по-прежнему остается серьезной проблемой, не демонстрируя признаков улучшения. Индекс доверия потребителей, составленный GfK и NIM, значительно снизился в августе.

Цены на мебель резко выросли с 2020 года, кровати подорожали на 21%, а мягкая мебель - на 16%. Несмотря на некоторое ослабление динамики цен, нельзя исключать дальнейшие умеренные повышения, считает Курт. Медленный темп нового строительства жилья остается проблемой.

Тем не менее, Курт оптимистичен. "Мы считаем, что достигли дна", - сказал он. Улучшение деловой среды и рост реальной заработной платы дают повод для оптимизма. Онлайн-платформы, такие как Temu или Shein, не представляют серьезной угрозы для отрасли, так как большинство мебели все еще покупается в физических магазинах, при этом около половины товаров импортируется.

Продажи мебели снизились в прошлом году, и многие компании были вынуждены прибегнуть к короткой рабочей неделе из-за сложных условий. В августе 38% опрошенных компаний воспользовались этой возможностью. Закрытие известных компаний, таких как HÜLSTA, которая прекратила деятельность 1 июня, и Opti-Wohnwelt и Schröder, которые недавно объявили о банкротстве, служат мрачным напоминанием о ситуации.

Христоф Ламсусс из института розничных исследований IFH назвал несколько факторов, способствующих кризису: "После нескольких лет инвестиций в свои дома во время пандемии мебельная промышленность сейчас сталкивается со снижением продаж. Частные инвестиции переключаются на путешествия с окончанием пандемии. Тем не менее, реальная заработная плата недавно показала значительные рост, что положительно повлияет на потребление".

Недавно мебельная промышленность снова сократилась. Сейчас насчитывается 417 компаний по сравнению с 431 в прошлом году. Численность рабочей силы сократилась с 75 300 до 71 841.

В сложившейся экономической ситуации в Германии потребители осторожно относятся к покупкам мебели, что приводит к снижению продаж. Ассоциация VDM ожидает существенного снижения номинальных продаж в мебельном секторе, затрагивающем как внутренних, так и международных потребителей.

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