Иск против сообщников в случае летального вооруженного кражи - Лица, обвиняемые в наркотиках и краже.

35-летний гражданин находится под следствием за использование онлайн-сервиса знакомств для связи с другими мужчинами, отравление их веществами для наркотического опьянения в их жилищах и последующее ограбление. К сожалению, один из жертв умер в результате этого инцидента. Рассмотрение дела начнется в четверг в 9:15 в земельном суде Берлина. Рассматриваются два случая, произошедшие в ноябре 2023 года.

Дело включает в себя 52-летнего мужчину, который, якобы под воздействием алкоголя, стал жертвой предполагаемого использования этих запрещенных веществ. После отравления он перенес смертельный сердечный приступ. Подозреваемый обвиняется в бегстве с места происшествия с наличными в размере не менее 1000 евро, дорогой часовой и другими ценными вещами. Обвинения также включают грабеж и грабеж, повлекший смерть. В настоящее время запланировано семь дней суда.

Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу растущего числа подобных инцидентов в его странах-членах и призвал к ужесточению регулирования онлайн-сервисов знакомств. Подозреваемый в этом деле заявил, что действовал в нескольких странах Европейского Союза до своего ареста.

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