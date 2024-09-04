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Лица, которые подвергаются суду за неверность, нося защитные маски

 and  Vladimir Milov
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Двух лиц, подозреваемых в мошенничестве с крупными суммами, связанными с противокoriusными масками,...
Двух лиц, подозреваемых в мошенничестве с крупными суммами, связанными с противокoriusными масками, сейчас судят (визуальное представление)

- Лица, которые подвергаются суду за неверность, нося защитные маски

Два человека, якобы торговавшие некачественными масками для лица правительству во время вспышки COVID-19, скоро предстанут перед судом в Ландсхозяйственном суде Нюрнберга-Фюрта. Их обвиняют в мошенничестве и попытке мошенничества. Эти двое, родом из Ноймаркта, якобы увеличили закупки масок в Китае во время пика пандемии, в основном для Баварского управления здравоохранения и безопасности пищевых продуктов (ЛГЛ).

Ландсхозяйственный суд Нюрнберга-Фюрта первоначально отказался от обвинений, сославшись на недостаточное количество доказательств для осуждения этих людей, которые также находились под стражей. Однако апелляция прокуратуры была удовлетворена в Высшем земельном суде. Процесс начнется 12 сентября, и 16-я камера суда назначила даты судебных заседаний вплоть до 12 декабря.

В соответствии с обвинением, около 50% масок китайского происхождения, предназначенных для распределения в больницах и организациях по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, не соответствовали согласованным стандартам качества. Подозревается, что подсудимые, по крайней мере, закрывали глаза на эту проблему. Ландсхозяйственный суд первоначально считал долю брака значительно ниже, чем у прокуратуры, что ставило под сомнение обвинения в мошенничестве.

Однако Высший земельный суд теперь считает доказательства достаточными для вызова подозрений. Прокуратура оценивает финансовый ущерб ЛГЛ примерно в два миллиона евро. Кроме того, двое мужчин обвиняются в продаже еще 12 000 масок в аптеках и другим клиентам после того, как китайский производитель приказал избавиться от партии из-за сомнительного качества.

Двое мужчин, которые скоро предстанут перед судом в Ландсхозяйственном суде Нюрнберга-Фюрта, якобы мужчины и мальчики из Ноймаркта, которых обвиняют в обмане правительства, поставляя некачественные маски для лица во время пандемии COVID-19. Несмотря на первоначальное освобождение из-за недостаточного количества доказательств, апелляция прокуратуры привела к пересмотру решения, и процесс с участием мужчин и мальчиков скоро начнется.

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