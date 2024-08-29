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Литературный акцент в течение указанного периода вращается вокруг темы воды.

Без воды, столь же необходимой, сколь и неоднозначной, повседневная жизнь была бы немыслима. Этот жизненно важный, но и способный причинять разрушения элемент находится в центре внимания во время Литературных недель в Магдебурге. Многофункциональные помещения этих событий тоже связаны с...

 and  John Stellmacher
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33-й Магдебургский литературный фестиваль посвящён теме воды
33-й Магдебургский литературный фестиваль посвящён теме воды

- Литературный акцент в течение указанного периода вращается вокруг темы воды.

Магдебургские литературные недели, продолжающиеся до 25 сентября, сосредоточены на различных литературных встречах и событиях, посвященных теме воды. Это 33-е издание этого четырехнедельного литературного фестиваля, в котором участвуют региональные и международные авторы, исследующие использование воды в своих творческих работах. Об этом объявил Literaturhaus Magdeburg, выступающий в качестве главного организатора.

В соответствии с темой "Мирные потоки" программа включает в себя истории о спокойных морских пейзажах, одиноких берегах, храбрых мореплавателях и непредсказуемой силе природных элементов. Было подчеркнуто, что вода часто оставляет значительный символический след в литературе и рассказах.

Многие события и мероприятия Магдебургских литературных недель пройдут вблизи Эльбы, например, на Звездном мосту, лифте Ротензее или на прогулочном судне. Фестиваль начнется при поддержке государства у водонапорной башни в парке Turmpark Salbke.

Посетители мероприятий, кроме литературных бесед, могут насладиться прогулками на лодке по спокойной Эльбе, получив уникальный опыт красоты воды. Кроме того, многие авторы, помимо региональных и международных, включили концепцию "Других" водных миров в свои литературные произведения.

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