- Лисы в Берлине перед стартом Лиги чемпионов: "Что-то необычное"

После более чем десятилетнего перерыва в участии в чемпионате Европы по гандболу, берлинские "Лисицы" готовы вернуться в Лигу чемпионов по гандболу в четверг. "У нас хорошая атмосфера, мы готовы к этому вызову и не можем дождаться, когда начнется игра. Это что-то уникальное", - сказал датский олимпийский медалист Лассе Андерссон. Их дебютный матч состоится против амбициозных венгерских чемпионов "Вeszprém HC" (20:45/Dyn).

Возбуждение нарастает, и берлинцы не оставляют места для волнения. "Нужно сразу же выходить на поле и играть. Но это легко сделать, когда входишь в зал и начинается гимн, и энергия естественным образом наполняет тебя", - сказал Андерссон, который играл в Лиге чемпионов за "FC Barcelona" и "Kolding IF". Не многие игроки "Лисиц" могут похвастаться таким опытом.

Однако тренер Ярон Зиверт считает опыт второстепенным вопросом. "Везпрем может иметь преимущество в Лиге чемпионов, но они не имеют ежедневной борьбы, с которой мы сталкиваемся в Бундеслиге. Каждая игра для нас важна. Немецкие команды имеют конкурентное преимущество", - сказал он.

Несколько недель назад "Лисицы" встретились с Везпремом на тестовом турнире в Халле (Вестфалия), где венгры обыграли берлинцев со счетом 41:32. " peut-être qu'ils nous sous-estimeront maintenant, croyant qu'ils peuvent facilement nous battre", a dit Siewert. Cependant, le match de test n'a que peu d'importance pour lui. "Nous savons ce qui nous attend", a-t-il ajouté.

После победы в национальном Суперкубке и успешного старта в Бундеслиге, "Лисицы" входят в эту игру с уверенностью в себе. "Мы не испуганы. Это просто гандбол. Нет причин для волнения. Есть много топ-игр в Бундеслиге тоже", - сказал Андерссон.

Другие соперники группы "Лисиц" включают Paris St. Germain, Sporting Lisbon, Dinamo Bucharest, Wisla Plock (Польша), Fredericia Handball (Дания) и HC Eurofarm Pelister (Северная Македония). "У нас хорошая группа и много возможностей", - сказал мировой гандболист Матиас Гидсель.

В своем первом сезоне Лиги чемпионов в 2011/12 годах "Лисицы" вышли в финал четырех. "И у нас есть шанс сделать это снова, если все останутся здоровыми", - оптимистично предсказал Гидсель.

Карьера Андерссона в гандболе включает выступления за "FC Barcelona" и "Kolding IF", добавляя опыт "Лисицам". Несмотря на поражение от Везпрема в предыдущем матче, "Лисицы" уверены в себе, ссылаясь на свой успех в Бундеслиге и конкурентное преимущество немецких команд.

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