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Лисы празднуют триумф в Суперкубке: "Подрывная победа"

Лисы завоевали первую в истории Суперкубок, одолев восточных соперников Магдебург в финале. Может ли это быть предзнаменованием их успеха в предстоящем сезоне?

 and  Ann Bradley
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Лисы празднуют свой первый Суперкубок
Лисы празднуют свой первый Суперкубок

- Лисы празднуют триумф в Суперкубке: "Подрывная победа"

Лисовцы находятся на подъеме перед началом чемпионата Германии по гандболу, чувствуя уверенность после своей победы в Суперкубке неделей ранее. В субботу вечером они праздновали триумф в Дюссельдорфе после своей победы со счетом 32:30 над действующими чемпионами и обладателями Кубка SC Магдебург. "Мы абсолютно рады, что завоевали этот исторический титул", - сказал тренер Ярон Зиверт после матча.

Первый титул нового сезона принадлежит лисовцам. "Это четкое послание лиге, что мы готовы выигрывать матчи такого уровня против Магдебурга", - сказал капитан Фабиан Виде на Dyn. 30-летний Виде оптимистично смотрит на форму своей команды. "Если все будут здоровы, мы сможем конкурировать на высшем уровне. Мы доказали это сегодня", - добавил он.

Разгадав код против Магдебурга

Берлинцы наконец-то прервали свою серию поражений от своих соперников. "Победить Магдебург - это огромное достижение для нас и очень приятно", - сказал вратарь Деян Милосавлевич, который сделал решающие сэйвы во время матча, существенно contributed в их первую национальную победу с 2014 года.

В предыдущих финальных выступлениях на IHF Супер Глобе и Лиге Европы лисовцы оба раза проиграли Магдебургу. Возможно, именно поэтому они хотели эту победу больше, чем Магдебург в субботу. "Мы играли изо всех сил от начала до конца и придерживались своего плана игры", - сказал датский олимпийский чемпион Лассе Андерссон.

Наслаждаясь моментом после штормовой подготовки

Для Зиверта победа в Кубке была положительным шагом в их игре. "Мы показали солидную игру. Мы давили на обороне и добавили во второй половине", - сказал он. Достижение после сложной подготовительной фазы с отсутствием на Олимпиаде и проблемами со здоровьем.

У лисовцев есть еще одна неделя до начала чемпионата Германии против ThSV Иена (8:00 PM / Dyn). "И каждый игрок знает, что предстоит", - предостерег Виде. Зиверт хочет использовать эти последние дни по максимуму. "Есть немного больше времени для тех, кто вернулся, но затем полная мощность", - сказал он.

Победа в Суперкубке над SC Магдебург дала лисовцам сильный старт в сезоне, так как они теперь имеют первый титул. На их следующем Суперкубке против Магдебурга на IHF Супер Глобе и Лиге Европы лисовцы, к сожалению, не справились, делая эту победу еще более приятной.

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