- Лисы перенесли первое поражение в Берлине

Хамбургеры Foxes Berlin пережили свой первый провал в предсезоне. В квалификации Лиги чемпионов они потерпели поражение от датской команды высшего дивизиона Бьеррингбро-Силькеборг со счетом 30:32 (14:18) на мини-турнире в Потсдаме. Tobias Reichmann стал лучшим бомбардиром Берлина, забив 5 голов. Fabian Wiede, Nils Lichtlein и Mijajlo Marsenic забили по 4 гола.

Тренер Jaron Siewert не смог рассчитывать на шестерых обычных игроков сразу после Олимпиады. Тем не менее, Лисы победили на мини-турнире, поскольку ранее они обыграли хозяев и партнеров по сотрудничеству 1. VfL Potsdam со счетом 37:30 в четверг и обыграли Силькеборг со счетом 31:28 в пятницу.

На этом выходных состоится еще один турнир перед началом сезона. Берлинцы примут участие в Со-Тек-Кубке в Халле (Вестфален), где им предстоят матчи против сильных соперников, таких как THW Kiel, Telekom Veszprem и HBC Nantes.

Первая официальная игра Лис состоится 31 августа в Суперкубке против действующего чемпиона и обладателя Кубка SC Magdeburg. Их первый матч в Бундеслиге запланирован на 7 сентября против ThSV Айзенах.

Несмотря на поражение в гандболе против Бьеррингбро-Силькеборга, Лисы вернулись в форму и победили на мини-турнире. На предстоящем Со-Тек-Кубке в следующем выходные гандбольная команда Берлина встретится с гандбольными гигантами THW Kiel, Telekom Veszprem и HBC Nantes.

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