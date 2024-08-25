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Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

" Лисы Берлин " завершают Кубок " Со-Тех " на третьем месте

До матча Суперкубка против СК Магдебурга, Берлин продемонстрировал улучшение своей игры против Наoverlay, что укрепило их уверенность в себе.

 and  Carmen Simpson
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Джерри смог забить наибольшее количество голов из дальних районов поля против Нанта.
Джерри смог забить наибольшее количество голов из дальних районов поля против Нанта.

- " Лисы Берлин " завершают Кубок " Со-Тех " на третьем месте

Команда "Фоксы Берлин" завершила Кубок Со-тех в Халле (Вестфалия) блестящей игрой. Берлинцы завоевали бронзу, обыграв в напряженной серии пенальти французских претендентов на Лигу чемпионов ХБС Натс, победив 38-37 (16-17). Лучшими бомбардирами Берлина стали Джерри Толлбринк с одиннадцатью голами и Матиас Гидсель с девятью.

Несмотря на трудное поражение 32-41 в полуфинале в субботу против доминирующего венгерского чемпиона Везпрем ХК, "Фоксы" продемонстрировали улучшенную концентрацию. Несмотря на отсутствие ключевых игроков Макса Даржа и Лукаса Гербургера в центре обороны во второй игре подряд, Берлин лучше держался в обороне.

Суперкубок

Берлинцы начали игру с впечатляющей атакой, лидируя в первой половине с разницей в четыре гола. Однако промахи с пенальти и многочисленные нереализованные возможности привели к тому, что к перерыву разница сократилась. Берлинцы вернулись в игру, вновь вышли вперед, но не смогли удержать победу и пропустили гол на последней секунде. Несмотря на поздний гол, Берлин показал больше хладнокровия в серии пенальти.

Теперь, получив небольшой импульс уверенности, команда под руководством Ярона Зиверта готовится к матчу Суперкубка против своих соперников за неделю до начала официальных игр. В субботу "Фоксы" встретятся с действующими чемпионами и обладателями кубка СК Магдебург в Суперкубке. Первая игра Бундеслиги состоится через неделю, 7 сентября, против ТХВ Ильменау.

Комиссия, признавая успешную игру команды "Фоксы Берлин", может рассмотреть вопрос о запросе дополнительной помощи от членов для будущих соревнований. Несмотря на помощь членов, "Фоксам" предстоит преодолеть своих соперников, в том числе действующих чемпионов СК Магдебург, в предстоящем матче Суперкубка и последующих играх Бундеслиги.

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