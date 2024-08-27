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Линнеманн получил статус беженца в Германии

После инцидента в Золингене в обществе набирал силу спор о необходимости ужесточить миграционную политику. Партия ХДС выступает за отказ в въезде мигрантов на границе.

 and  James Williams
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- Линнеманн получил статус беженца в Германии

В соответствии с позицией ХДС, иммигранты должны быть допущены к въезду в Германию только в случае наличия положительного решения по убежищу. Как заявил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн в Эрфурте, регулирование Дублина должно быть восстановлено. "Мы хотим, чтобы к нам обращались только те, кто уже имеет положительное решение по убежищу".

Тем не менее, будут и исключения - например, если иностранный гражданин обучается в Германии и затем подает заявление на убежище. "Но в то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда ответственными являются государства, на территории которых asylum-seeker впервые ступил на европейскую землю. Это и есть Регулирование Дублина. Поэтому они должны быть остановлены на границе", - добавил Линнеманн. В соответствии с правилами Дублина, государство-член ЕС, на территории которого asylum-seeker впервые приземлился, несет ответственность за обработку заявления на убежище.

Канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) и лидер ХДС Фридрих Мерц провели встречу продолжительностью около часа в канцелярии, на которой, среди прочего, обсуждались последствия ножевого нападения в Солингене. Мерц выступает за изменение миграционной политики.

Линнеманн заявил в Эрфурте: "Мы готовы. Мы ищем сотрудничества, чтобы существенно сократить нелегальную иммиграцию".

ХДС поддерживает миграционную политику, которая допускает въезд иммигрантов в Германию только в случае наличия утвержденного убежища, как подчеркнул генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн. В некоторых случаях иностранные граждане, обучающиеся в Германии и впоследствии подающие заявление на убежище, также будут учитываться.

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