Линднер выступает за налоговые льготы, которые предлагает администрация Ампеля.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил в защиту планов по снижению налогов, которые правительство "трафик света" намерено реализовать в Бундестаге. "С нашей точки зрения, это вопрос справедливости", - заявил он в ходе заседания в четверг. "Факт в том, что социальные пособия индексируются на инфляцию - то же самое право должно применяться к людям, которые финансируют эти пособия через свои налоги".

Законопроект о налоговой корректировке, первоначально рассмотренный в Бундестаге, является первым этапом плана роста, утвержденного коалицией летом. Он охватывает несколько ключевых аспектов, таких как увеличение базовой и детской налоговых льгот по подоходному и корпоративному налогу, а также повышение ставок по обоим видам налогов.

С этими поправками работники могут ожидать налоговые льготы в размере примерно семь миллиардов евро в следующем году и 27 миллиардов евро в год к 2028 году. Более половины этой льготы будет покрываться за счет местных органов власти и муниципалитетов.

Линднер подчеркнул, что налоговые льготы необходимы для стимулирования частных инвестиций и экономического роста. "Мы не преодолеем нашу экономическую вялость через государственное стимулирование инвестиций или субсидии, не накапливая больше государственного долга, а только если компании инвестируют больше", - подчеркнул Линднер.

Законопроект о налоговой корректировке признает, что социальные пособия регулярно индексируются на инфляцию, что подразумевает, что подобное внимание должно уделяться и людям, которые финансируют эти пособия через свои налоги, подпадая под категорию "справедливости". Реализация планов по снижению налогов, предложенных правительством "трафик света", потенциально может стимулировать другие необходимые корректировки в различных секторах, тем самым способствуя более сбалансированной системе.

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