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Линднер выступает за налоговые льготы, которые предлагает администрация Ампеля.

 and  James Williams
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Линднер выступает за предложение по снижению налогов от правительственной коалиции "Светофор".
Линднер выступает за предложение по снижению налогов от правительственной коалиции "Светофор".

Линднер выступает за налоговые льготы, которые предлагает администрация Ампеля.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер выступил в защиту планов по снижению налогов, которые правительство "трафик света" намерено реализовать в Бундестаге. "С нашей точки зрения, это вопрос справедливости", - заявил он в ходе заседания в четверг. "Факт в том, что социальные пособия индексируются на инфляцию - то же самое право должно применяться к людям, которые финансируют эти пособия через свои налоги".

Законопроект о налоговой корректировке, первоначально рассмотренный в Бундестаге, является первым этапом плана роста, утвержденного коалицией летом. Он охватывает несколько ключевых аспектов, таких как увеличение базовой и детской налоговых льгот по подоходному и корпоративному налогу, а также повышение ставок по обоим видам налогов.

С этими поправками работники могут ожидать налоговые льготы в размере примерно семь миллиардов евро в следующем году и 27 миллиардов евро в год к 2028 году. Более половины этой льготы будет покрываться за счет местных органов власти и муниципалитетов.

Линднер подчеркнул, что налоговые льготы необходимы для стимулирования частных инвестиций и экономического роста. "Мы не преодолеем нашу экономическую вялость через государственное стимулирование инвестиций или субсидии, не накапливая больше государственного долга, а только если компании инвестируют больше", - подчеркнул Линднер.

Законопроект о налоговой корректировке признает, что социальные пособия регулярно индексируются на инфляцию, что подразумевает, что подобное внимание должно уделяться и людям, которые финансируют эти пособия через свои налоги, подпадая под категорию "справедливости". Реализация планов по снижению налогов, предложенных правительством "трафик света", потенциально может стимулировать другие необходимые корректировки в различных секторах, тем самым способствуя более сбалансированной системе.

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