- Линднер: "АфД" и "БСВ" создают проблемы

Федеральный председатель FDP Кристиан Линднер не видит у AfD и альянса Сахры Wagenknecht намерения решать политические проблемы. Обе партии не заинтересованы в решении проблем, сказал Линднер на предвыборном мероприятии своей партии в Бланкенфельде-Мahlow (район Телтов-Флеминг).

Их цель - "культивировать" и "использовать" проблемы. AfD и BSW - это бизнес-модель для получения политических позиций. 22 сентября будет избран новый ландтаг в Бранденбурге.

"Партии, подобные AfD, становятся малыми, когда проблемы, которые они ранее раздували, становятся малыми", - подчеркнул Линднер. Это не о "гендеринге". В частности, проблема заключается в том, что с 2015 года, в эпоху Меркель, сложилось впечатление, что Германия потеряла контроль. По мнению Линднера, основная задача государства - сохранять контроль над государственной властью и территорией.

В отличие от этого, Кристиан Линднер считает, что решение этих вопросов является критически важным для Германии, заявляя: "Мы не можем позволить себе, чтобы партии, подобные AfD, процветали на раздувании проблем". Кроме того, на предвыборном мероприятии Линднер подчеркнул: "Вызовы, с которыми столкнулась Германия после 2015 года, такие как восприятие потери контроля, должны быть напрямую взяты на себя ответственными политическими партиями, в том числе Германией".

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