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Линдер выступает за восстановление отмены телефонного больничного.

 and  Mark Rodriguez
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Линдер выступает за восстановление отмены телефонного больничного.

Министр финансов Линднер от партии FDP выступает за прекращение практики получения больничных листов по телефону. На мероприятии ВЦИ в Берлине он заявил, что в будущем людям придется лично посещать врачей для сообщения о болезни, а не использовать телефон.

Линднер не подразумевает никакого злоупотребления политикой, но отмечает связь между годовой частотой больничных в Германии и введением этого упрощенного метода. Возможность получения больничного листа по телефону была введена во время пандемии коронавируса, и в декабре 2023 года Общий федеральный комитет врачей, страховых компаний и клиник утвердил это постоянное решение.

Расследование федерального правительства

Пациенты все еще могут получить больничный лист по телефону, если они зарегистрированы в практике своего врача и не имеют тяжелых симптомов в рамках своего текущего заболевания. В рамках своей Инициативы по стимулированию экономического роста федеральное правительство решило изучить эту практику из-за роста случаев больничных.

Линднер также объявил о своем намерении добиваться отмены солидарного налога на предстоящих федеральных выборах канцлера. По его мнению, солидарный налог является "специальным налогом, взимаемым в основном с факторов, важных для экономического роста, таких как мотивация, квалификация, предпринимательство и личные инвестиции". При достаточной политической решимости отмена бюджетного правила все еще может быть осуществима даже с существенными инвестициями, считает он.

Министр финансов Линднер выразил озабоченность потенциальным влиянием фразы "получение больничного листа по телефону" на годовую частоту больничных в Германии, что является одним из факторов, побуждающих его выступать за личные посещения. Из-за роста случаев больничных федеральное правительство решило изучить эту практику в рамках своей Инициативы по стимулированию экономического роста.

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