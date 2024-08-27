Lilly представляет экономичный препарат для похудения без инъектора.

Вместо того чтобы полагаться на предзаполненные шприц-ручки, пациенты будут выбирать шприцы для извлечения лекарства.

Тирзепатид, основной компонент Зепбонда и Муньяро, принадлежит к недавно популярному классу лекарств, используемых для лечения ожирения и диабета, что приводит к дефицитам. Это побудило некоторых людей искать альтернативы в аптеках по рецепту.

"Эти новые флаконы не только помогают нам удовлетворить высокий спрос на наше лекарство от ожирения, но и охватывают более широкую базу пациентов, ищущих безопасный и эффективный вариант лечения", - заявил Патрик Йонссон, президент Lilly Cardiometabolic Health и Lilly USA.

Эти новые флаконы будут доступны только тем, кто платит наличными через LillyDirect, платформу, координирующую телемедицинские услуги и рецепты для пациентов.

Четырехнедельный запас флаконов по 2,5 миллиграмма (мг) стоит $399, а флаконы по 5 мг - $529 на четыре недели. Эти цены соответствуют тем, которые предлагаются через программу сбережений Lilly для неимущих, как заявила компания. Этот вариант оплаты наличными расширяет доступность для пациентов, не имеющих права на участие в программе сбережений, например, для тех, кто находится на Medicare.

"Несмотря на то, что ожирение признано серьезным хроническим заболеванием с долгосрочными последствиями, его часто считают вопросом образа жизни, в результате чего многие работодатели и федеральное правительство исключают лекарства, подобные Зепбонду, из страхового покрытия", - отметил Йонссон. "Устаревшие политики и отсутствие покрытия для лекарств от ожирения создают острую необходимость в более инновационных решениях. Приведение Зепбонда в виде одноразовых флаконов к пациентам поможет большему числу людей, страдающих ожирением, управлять этим хроническим заболеванием. Мы также продолжим отстаивать систему, лучше соответствующую науке".

Тирзепатид действует, имитируя гормоны, стимулирующие выделение инсулина, увеличивающие чувство сытости и уменьшающие аппетит. Он воздействует на два гормональных рецептора, ГИП и ГЛП-1. Семаглутид, известный как Оземпик для диабета и Вейгво для похудения, также входит в этот обширный класс лекарств.

Текущие дефициты тирзепатида и других популярных средств для похудения привели к появлению на рынке компундных версий этих лекарств - с аналогичными или связанными ингредиентами - с меньшим надзором и регулированием со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

В прошлом месяце FDA выпустило предупреждение о компундных версиях семаглутида. Ведомство сообщило о получении сообщений об нежелательных событиях - некоторые из которых потребовали госпитализации - из-за ошибок дозирования, связанных с единицами измерения, различными концентрациями продукта и использованием многоразовых флаконов. Пациентам рекомендуется не использовать компундное лекарство, если доступно лекарство, утвержденное FDA.

Eli Lilly выразила озабоченность потенциальными рисками, которые могут представлять собой компундные версии своих лекарств для пациентов. В июне открытое письмо компании подчеркнуло, что она является "единственным законным поставщиком утвержденных FDA тирзепатид лекарств", и продукты от других неверфицированных источников могут быть "фальшивыми, поддельными или иным образом небезопасными".

"Безопасность является нашим главным приоритетом, и это отличный способ для пациентов узнать, что они получают настоящее лекарство Lilly", - сказала Ронда Пачеко, группа вице-президент по кардиометаболической здоровью США Lilly. Еженедельно thousands of people use LillyDirect, отметила она.

Использование шприца, заполненного из флакона тирзепатида, вероятно, будет похоже на использование предзагруженной ручки - с потенциальными дополнительными преимуществами, как предложил доктор Джоди Дюшей, эндокринолог в Beth Israel Deaconess Medical Center и ассистент профессора медицины в Harvard Medical School.

"Это старомодно, но у меня есть пациенты с диабетом 1 и 2 типа, которые предпочитают флакон и шприц вместо ручных устройств. Я не думаю, что это намного сложнее использовать шприц для инсулина, чем автоинжектор, если только у кого-то нет сильного страха перед иглой", - написала она в электронном письме. "Это не так сложно набрать шприц, хотя пожилые люди, те, у кого ограниченная подвижность, и те, у кого плохое зрение, будут лучше с автоинжектором".

Шприц и флакон могут предложить некоторую дополнительную гибкость в дозах, особенно для начальных уровней, отметила Дюшей.

Клинические испытания показали, что люди, использующие инъекции тирзепатида по 5 мг, в среднем теряли около 15% своего веса за более чем год лечения.

Другое недавнее исследование показало, что люди, использующие инъекции тирзепатида, теряют больше веса и с большей вероятностью достигнут определенных целей по снижению веса, чем те, кто находится на семаглутиде.

"Дефициты Тирзепатида привели некоторых людей к поиску альтернативных методов лечения, подчеркивая важность безопасных и эффективных вариантов лечения для управления здоровьем".

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