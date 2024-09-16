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Лилиан де Карвалхо Монтеиро обсуждает свои планы на брак с Борисом Беккером

 and  Lauren Adams
Время чтения 3 минут

Лилиан де Карвалхо Монтеиро обсуждает свои планы на брак с Борисом Беккером

До последней минуты свадьба легенды тенниса Бориса Беккера и финансового аналитика Лилиан де Карвалью Монтейру оставалась в тайне. Более 80 гостей были в неведении, даже о месте проведения церемонии. Но теперь невеста решила раскрыть подробности.

Бывший теннисист Борис Беккер снова связал себя узами брака, на этот раз с риск-аналитиком Лилиан де Карвалью Монтейру в живописном итальянском рыбацком поселке Портофино. Вог отметил свадебные фотографии, подчеркнув секретность этого события.

80 гостей ничего не знали до самого конца, даже о месте проведения церемонии. Их перевозили на Порше-шаттлах с повязками на глазах, а гостям даже приходилось закрывать камеры телефонов, чтобы не было утечек информации.

За два дня до свадьбы невеста рассказала Вог о выборе места для церемонии. Сначала она рассматривала Рим, свой родной город, но пара предпочла место, которое напоминало бы им о их общей жизни. Рассматривались также Венеция, озеро Комо и Портофино.

Решение было принято быстро во время визита в феврале этого года. Де Карвалью Монтейру вспоминает: "Как только мы приехали и попали на место, у меня возникла картина нашей свадьбы. Борис и я посмотрели друг на друга, и мы поняли, что это место, где мы будем праздновать наше большое событие".

Платье, вдохновленное искусством Магритта

Пара решила обойтись без свадебного planners и организовать все самостоятельно. "Я все организовала сама, с помощью Бориса и нашей помощницы", - объяснила де Карвалью Монтейру. Вдохновением для свадьбы послужила тема "Долче вита". Платье невесты было длинным, белым, без бретелей и облегающим, из нескольких слоев chiffon с очень длинной фатой. Оно было создано в сотрудничестве с Андреа Равели, вдохновленное картиной Рене Магритта "Любовники". Картина символизирует "доверие, даже когда вы не можете видеть друг друга", как выразилась де Карвалью Монтейру.

На фотографиях видно, что на репетиционном ужине де Карвалью Монтейру была в белом и черном полосатом платье. На свадебной вечеринке она надела белый костюм с белым пиджаком, гармонирующий с нарядом мужа. Свадебный торт был четырехъярусным кремовым тортом, украшенным розами, а столы были украшены множеством роз.

Для нее брак означает "заботиться друг о друге, доверять друг другу и оставаться вместе", объяснила де Карвалью Монтейру. Даже трудные периоды, в том числе приговор и заключение Беккера, кажется, сблизили пару, как она сказала в интервью: "На самом деле, я верю, что мы укрепили свой брак несколько лет назад, когда вместе преодолевали определенные трудности".

Брак: инвестиция

С точки зрения риск-аналитика, де Карвалью Монтейру подчеркивает свое видение брака: "Вы должны вкладывать в него и работать над ним каждый день. Это решение, которое вы принимаете каждый день. Вы не можете просто сдаться, когда становится трудно. Это тяжелая работа, и я это поняла. Я верю, что мы оба так делаем".

Борис Беккер в третий раз женат: он был женат на Барбаре Беккер с 1993 по 2001 год и имеет двух сыновей, Ноа и Элиаса Беккер, которым сейчас 30 и 25 лет соответственно. В 2009 году он женился на своей тогдашней подруге Лилли Беккер, и у них есть сын Амадеус, сейчас ему 14 лет. Борис Беккер также имеет дочь Анну Эрмакову от русско-британской модели Ангелы Эрмаковой. С 2020 года Беккер встречается с итальянкой Лилиан де Карвалью Монтейру. В 2024 году на Каннском кинофестивале он объявил о своей помолвке.

Свадебные фотографии показали тайное, звездное и эксклюзивное мероприятие. Оглядываясь на место проведения свадьбы, де Карвалью Монтейру поделилась, что они выбрали Портофино, потому что почувствовали там сильную связь, выразив, что это место чувствуется как их "дом".

Вдохновленные Любовники (Архивное Изображение)

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