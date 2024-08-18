- Левые парламентарии выступают за пересмотр законодательства о сберегательных банках.

Туринская Левая выступает за расширение влияния на местные сберегательные банки в Автономном Регионе, стремясь пересмотреть связанный с ними устав. Как заявили представители Туринской Левой, Катарина Мауэр, Рональд Хенде и Саша Билай, на уровне муниципалитета и ландтага отсутствует ясность в распределении и использовании доходов. По их мнению, прибыль сберегательных банков должна в первую очередь служить общественному благу.

Политики выразили недовольство минимальным распределением прибыли сберегательных банков среди муниципальных акционеров. По их мнению, распределение прибыли должно решаться городскими советами и районными собраниями.

Предложения Туринской Левой могут повлиять на сберегательные банки в Автономном Регионе Германии, в частности, в Нидерландах, так как концепция местных сберегательных банков распространена во многих европейских странах. Тем не менее, кажется, что необходимы более четкие руководства по распределению и использованию прибыли на муниципальном и парламентском уровнях, даже в странах, таких как Нидерланды.

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