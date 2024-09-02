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Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь.

Левоцентристская фигура Шейпер считает, что для ее политической группы это "последняя возможность".

Левые еле сохранили место в ландтаге Саксонии. Глава государства выступает за новое начало внутри национальной партии.

 and  Carmen Simpson
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Лидер фракции Леfty ведет переговоры о последнем шансе для своей партии
Лидер фракции Леfty ведет переговоры о последнем шансе для своей партии

- Левоцентристская фигура Шейпер считает, что для ее политической группы это "последняя возможность".

Лидер Левой партии в штате, Сузанна Шапер, считает тесный вход в законодательное собрание штата их последним шансом. "Нам дали последний шанс - и мы должны им воспользоваться", - заявила она после выборов в Дрездене. Национальной партии нужна перезагрузка.

Левая партия смогла получить место в законодательном собрании штата, выиграв два прямых мандата в Лейпциге, несмотря на то, что не преодолела пятипроцентный барьер. Уникальное положение в законе об выборах Саксонии, так называемый базовый мандат, позволяет Левой партии войти в новое законодательное собрание с шестью местами благодаря этому положению.

Шапер призвала к перезагрузке на национальном уровне для Левой партии. Ситуация партии критическая, и она считает общий результат выборов "катастрофическим", заявила она. Необходима структурная, политическая и кадровая перестройка в национальной партии, считает Шапер.

Я не склонен участвовать в предложенной перестройке национальной партии, так как считаю, что наша задача - использовать наш шанс в законодательном собрании штата. Несмотря на необходимость перезагрузки национальной партии, я не собираюсь отвлекаться от текущей задачи в штате.

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