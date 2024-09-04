Учреждение административного органа в Тюрингии - Левая фракция обеспечивает себе тонкую, преимущественно красную администрацию.

После выборов в ландтаг Тюрингии Ульрике Гроссе-Рётиг, возглавляющая Левую партию, предложила возможность создания правительственной коалиции "красно-красно-зеленый альянс" (BSW, Левые и СДПГ). На пресс-конференции в Эрфурте она заявила: "ХДС не может просто сидеть сложа руки и ждать следующие три месяца. Нужно принять решение оперативно и ответственно".

Она отметила, что "красно-красно-зеленый альянс" также получил 36% голосов в Тюрингии. Если ХДС хочет избежать власти и предпочитает быть терпимой силой, то в итоге может оказаться в ситуации, когда она терпит "красно-красно-зеленый альянс".

Выборы в ландтаг Тюрингии привели к сложной политической ситуации: АФД стала самой сильной партией, а ХДС заняла второе место. Ранее рассматривалась коалиция между ХДС, BSW и СДПГ, но она получила бы только половину мест в парламенте, не хватая одного голоса для большинства. Такая коалиция, скорее всего, нуждалась бы в поддержке Левой партии, либо как терпимой силы, либо как полноценного партнера, чтобы получить большинство. Однако коалиция ХДС и Левой партии невозможна из-за резолюции Левой партии о непримиримости с ХДС.

Возможным вариантом для Тюрингии является предложенное правительство меньшинства, состоящее из "красно-красно-зеленого альянса", учитывая, что ХДС и ее потенциальные союзники занимают лишь половину мест в парламенте. Если ХДС решит избежать власти и предпочтет быть терпимой силой, она может оказаться в ситуации, когда терпит правительство меньшинства.

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