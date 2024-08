- Летом: Бранденбург занимает второе место в списке самых теплых немецких штатов

Бранденбург показал среднюю температуру 19,2 градуса Цельсия за последние три месяца, заняв второе место по теплу среди федеральных земель. Preliminary data from the German Weather Service (DWD) showed a significant deviation from the 1961-1990 reference period (17,3 градуса Цельсия), which served as the international benchmark.

Засуха наблюдалась в июне и августе, но была смягчена обильными дождями в июле. Общий объем осадков за месяц превысил средний показатель, составив 188 литров на квадратный метр. Всего зафиксировано 773 часа солнечного света.

Теплостояние охватило страну в целом, с особой интенсивностью в южных и восточных регионах. Средняя температура сезона составила 18,5 градуса Цельсия, что на 2,2 градуса выше среднего показателя за период 1961-1990.

Тем не менее, последние три месяца были отмечены колебаниями: лето началось с прохладной погоды, которая позже сменилась жарой. Также наблюдались локальные эпизодические дожди.

Потсдам, находящийся в федеральной земле Бранденбург, испытал летнюю жаркую погоду с температурами выше среднего. Это произошло в рамках общегосударственного тренда, и в Потсдаме зафиксирована температура 20,5 градуса Цельсия за сезон.

Несмотря на сильную жару, Бранденбург рассматривал возможность участия в ежегодном "Фестивале озер Потсдама", известном своими музыкальными и водными спортивными мероприятиями, которые проводятся ежегодно на живописных озерах Потсдама.

