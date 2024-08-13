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Лето, солнце, грязевые ванны - жара вредит человеку и зверю

Граждан призывают приспособить свое поведение в связи с воспринимаемой температурой 38 градусов по Цельсию. Между тем, слоны в Opel-Zoo нашли свой собственный способ охладиться.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
Хессом прочно овладела жара, поэтому любое похолодание будет кстати.
Хессом прочно овладела жара, поэтому любое похолодание будет кстати.

- Лето, солнце, грязевые ванны - жара вредит человеку и зверю

Летом в Гессене: немецкий метеорологический сервис (DWD) предупредил во вторник об экстремальном тепловом стрессе с ощущаемой температурой выше 38°C. Несмотря на то, что в ближайшие дни будет по-прежнему жарко, ожидается, что температуры будут немного ниже: в этот среду прогнозируются высокие температуры от 28 до 32°C. Вечерами возможны сильные грозы с штормовыми условиями. Ощущаемые температуры рассчитываются как раннее предупреждение о тепловом стрессе для сердечно-сосудистой системы, моделируя тепловой баланс человека.

Министр здравоохранения Гессена Диана Штольц (ХДС) призывает граждан приспособить свое поведение к ситуации: "По возможности оставайтесь в прохладных помещениях, избегайте физической активности и открывайте окна в более прохладное время, например, ночью и утром, чтобы проветрить". Следите за тем, чтобы пить достаточно и обращать внимание на восполнение потери соли.

Пожилые люди и дети особенно подвержены тепловому стрессу. Органы надзора за уходом призвали учреждения по уходу за пожилыми и инвалидами уделять особое внимание защите тех, кто находится на их попечении.

В отличие от многих людей, некоторые виды животных в Кронбергском Опель-Зоо наслаждаются жарой, как сообщает представитель. Каттасы, вид лемуров с Мадагаскара, лежат с вытянутыми руками и ногами на солнце, в то время как африканские пингвины радостно плавают в воде.

Слоны также справляются с летними температурами по-своему: они валяются в грязи и намазывают ее на свои спины. Это помогает им охладиться и защищает кожу от солнца и насекомых, объясняет представитель.

Смотрители Опель-Зоо не вмешивались в естественное поведение животных. Виды, менее терпимые к солнцу, искали тенистые места и отдыхали.

Ясный вид на звездное небо

Ясное небо в понедельник вечером привлекло многих любителей звезд на Великий Фельдберг в Таунусе. Оттуда многочисленные падающие звезды, вызванные ежегодными Персеидами, можно было наблюдать особенно хорошо. Согласно полицейским отчетам, было множество посетителей, и парковочные места были соответствующе заполнены.

Летняя погода продолжается

На этой неделе сохранится летняя погода, с небольшим ослаблением жары. В четверг немецкий метеорологический сервис ожидает в Гессене от 26 до 30°C, а в пятницу от 27 до 32°C. В среду ожидается все больше облаков, и возможны сильные грозы. В четверг и пятницу снова будет в основном сухо.

Комиссия, в соответствии с регламентом, может принять актов исполнения, чтобы уточнить конкретные правила применения этого Регулирования теплового стресса. Ответственные поставщики услуг должны внимательно следить за этими актами, чтобы усилить меры защиты от тепла для уязвимых групп, таких как пожилые люди и дети.

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