Содержание

Карта погоды I: Живая картина, где сейчас солнце наиболее жаркое

Карта погоды II: Максимальные температуры сегодня

Карта погоды III: Облучение УФ-излучением

Карта погоды IV: Сегодняшние предупреждения о грозе

- Лето на перерыве <unk> Карты показывают погоду

Жара, молнии, грозы: В последние дни лето показало себя во всей красе. По крайней мере, сейчас на горизонте виднеется короткая передышка. Температуры немного понижаются, и последние небольшие грозы уходят.

"Сегодня облачно с прояснениями, на севере также все больше облаков и в северо-востоке, от Рудных гор до Зиттау и Люсатии, а также у подножия Альп местами возможны дожди и изолированные грозы с низкой вероятностью сильной погоды", - сообщает Немецкий метеорологический сервис (DWD).

В остальном нас ждет приятная и в основном сухая погода. К югу от Мозель и Майн также длительные солнечные периоды. Максимальные значения 25 до местных 33 градусов, на побережье около 23 градусов. Кроме гроз, слабый, а на северо-западе также умеренный западный ветер.

Однако летом предстоит снова набрать обороты к выходным. Уже в ночь с четверга на пятницу в южных регионах ожидаются дожди, которые затем могут распространиться с северо-запада на Балтийское море в течение дня. Температуры снова поднимутся до 26-33 градусов, а в субботу могут снова появиться сильные грозы.

Ниже приведены карты, показывающие текущую погодную ситуацию:

Карта погоды I: Живая картина, где сейчас солнце наиболее жаркое

Интерактивная карта ниже показывает погоду в режиме реального времени. Кроме того, временная шкала внизу графика также позволяет получить прогноз на более позднее время. Отображаемый слой можно изменить в правом верхнем углу, например, на грозы, дождь или снег.

Услуга предоставляется Windy.com. Создатели используют модель "Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды" для своих отображений и прогнозов.

Карта погоды II: Максимальные температуры сегодня

Обзор ниже показывает ожидаемые максимальные температуры на сегодня. Он предоставляется порталом Wetter.de, который принадлежит RTL Germany, как и stern. Нажатие на график перенаправит вас к провайдеру, где вы можете запросить дополнительные детали.

Карта погоды III: Облучение УФ-излучением

Карта выше показывает ожидаемое УФ-облучение. Она предоставляется Wetter.de, как и Карта погоды II.

Карта погоды IV: Сегодняшние предупреждения о грозе

Карта выше показывает предупреждения о грозе DWD на сегодня. Это бинарная карта погоды, что означает, что районы с предупреждением о грозе окрашены в красный цвет. Отсутствие цвета означает отсутствие предупреждения.

DWD.

После проверки прогнозов погоды вы можете заинтересоваться последними новостями о возможных погодных изменениях. На этой неделе ожидаются дожди и грозы, особенно в южных и северо-западных регионах, что может привести к сильной погоде.

Или, чтобы оставаться в курсе текущих погодных тенденций, обязательно проверьте последние новости с последними обновлениями прогнозов, особенно обращая внимание на предстоящие предупреждения о грозе и колебания температуры.

Читайте также: