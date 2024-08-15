Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПогодаНовостиГлавные новости

Лето на перерыве <unk> Карты показывают погоду

После жары и штормов погода успокаивается. Но конец лета все еще далек. Графики показывают погодную ситуацию.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

Содержание

  • Карта погоды I: Живая картина, где сейчас солнце наиболее жаркое
  • Карта погоды II: Максимальные температуры сегодня
  • Карта погоды III: Облучение УФ-излучением
  • Карта погоды IV: Сегодняшние предупреждения о грозе

- Лето на перерыве <unk> Карты показывают погоду

Жара, молнии, грозы: В последние дни лето показало себя во всей красе. По крайней мере, сейчас на горизонте виднеется короткая передышка. Температуры немного понижаются, и последние небольшие грозы уходят.

"Сегодня облачно с прояснениями, на севере также все больше облаков и в северо-востоке, от Рудных гор до Зиттау и Люсатии, а также у подножия Альп местами возможны дожди и изолированные грозы с низкой вероятностью сильной погоды", - сообщает Немецкий метеорологический сервис (DWD).

В остальном нас ждет приятная и в основном сухая погода. К югу от Мозель и Майн также длительные солнечные периоды. Максимальные значения 25 до местных 33 градусов, на побережье около 23 градусов. Кроме гроз, слабый, а на северо-западе также умеренный западный ветер.

Однако летом предстоит снова набрать обороты к выходным. Уже в ночь с четверга на пятницу в южных регионах ожидаются дожди, которые затем могут распространиться с северо-запада на Балтийское море в течение дня. Температуры снова поднимутся до 26-33 градусов, а в субботу могут снова появиться сильные грозы.

Ниже приведены карты, показывающие текущую погодную ситуацию:

Карта погоды I: Живая картина, где сейчас солнце наиболее жаркое

Интерактивная карта ниже показывает погоду в режиме реального времени. Кроме того, временная шкала внизу графика также позволяет получить прогноз на более позднее время. Отображаемый слой можно изменить в правом верхнем углу, например, на грозы, дождь или снег.

Услуга предоставляется Windy.com. Создатели используют модель "Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды" для своих отображений и прогнозов.

Карта погоды II: Максимальные температуры сегодня

Обзор ниже показывает ожидаемые максимальные температуры на сегодня. Он предоставляется порталом Wetter.de, который принадлежит RTL Germany, как и stern. Нажатие на график перенаправит вас к провайдеру, где вы можете запросить дополнительные детали.

Карта погоды III: Облучение УФ-излучением

Карта выше показывает ожидаемое УФ-облучение. Она предоставляется Wetter.de, как и Карта погоды II.

Карта погоды IV: Сегодняшние предупреждения о грозе

Карта выше показывает предупреждения о грозе DWD на сегодня. Это бинарная карта погоды, что означает, что районы с предупреждением о грозе окрашены в красный цвет. Отсутствие цвета означает отсутствие предупреждения.

DWD.

После проверки прогнозов погоды вы можете заинтересоваться последними новостями о возможных погодных изменениях. На этой неделе ожидаются дожди и грозы, особенно в южных и северо-западных регионах, что может привести к сильной погоде.

Или, чтобы оставаться в курсе текущих погодных тенденций, обязательно проверьте последние новости с последними обновлениями прогнозов, особенно обращая внимание на предстоящие предупреждения о грозе и колебания температуры.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Ураган Эрнесто обращает внимание на Бермуды, что вызовет опасные условия на пляже на восточном побережье.
Погода

Ураган Эрнесто обращает внимание на Бермуды, что вызовет опасные условия на пляже на восточном побережье.

Эрнесто вызвал разрушительный ветер и проливные дожди на Пуэрто-Рико и северо-восточной части Карибского бассейна. Сейчас

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Машины едут по залитой дороге после сильных дождей в городе Бас-Тер, на острове Гваделупа в...
Погода

Тропический шторм Эрнесто приближается к урагану, когда он обходит Пуэрто-Рико, вызывая опасения по поводу наводнений и отключения электроэнергии

Тропический шторм Эρнесто, скорее всего, усилится до опаснойVu

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Спектральные снимки спутника инфракрасного диапазона показывают тропический шторм Эрнесто над...
Погода

Тропический шторм Эрнесто проходит через Карибские острова.

Тропический шторм Эрнесто штормит северную càррибь с сильным дождем, ветреной погодой и штормовым морем во вторник, готовясь попасть в Пýэрто-Рикó

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Гигантские воздушные шары, плавающие над лесными пожарами в Колорадо, могут помочь предсказать будущие пожары
Погода

Гигантские воздушные шары, плавающие над лесными пожарами в Колорадо, могут помочь предсказать будущие пожары

Американский стартап Urban Sky запускает воздушные шары в стратосферу для тестирования технологии как недорогого способа обнаружения, отслеживания и предотвращения распространения лесных пожаров.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно