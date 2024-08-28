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СпортНовостиПариж

Летние Паралимпийские игры начинаются с большими ожиданиями

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Французы получали удовольствие от пышного зрелища
Французы получали удовольствие от пышного зрелища

Летние Паралимпийские игры начинаются с большими ожиданиями

Звучащие мелодии, яркий спектр оттенков и твердое обещание: Париж открывает 17-е Летние Паралимпийские игры на знаковом месте, представляя новое, современное шоу, призывающее к большей инклюзивности. Живые празднования на Елисейских полях и площади Согласия не только служат началом "лучших игр когда-либо".

В 22:37 президент Франции Эмманюэль Макрон произносит заключительную фразу: "Я объявляю 17-е Летние Паралимпийские игры в Париже открытыми". Это знаменует начало одиннадцати дней соревнований в французской столице, где будет разыграно 549 комплектов медалей в 22 видах спорта.

"Да здравствует революция инклюзивности"

"Было доказано, что нужно сделать больше. 225 лет назад площадь Согласия была эпицентром Французской революции, и я надеюсь, что здесь также разгорится искра революции инклюзивности. Да здравствует революция инклюзивности", - заявил президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс. "История создается прямо сейчас", - воскликнул главный организатор Тони Эстангуэ.

В манифесте Паралимпийских игр также принял участие знаменитый актер Джеки Чан. Более 50 000 зрителей собрались на Елисейских полях и в центре открытия, площади Согласия, которая была превращена в гигантский стадион вокруг древнего обелиска Луксора, самого старого monuments города.

В отличие от мокрой церемонии Олимпийских игр менее чем за месяц до этого, погода была на стороне организаторов. При комфортных 25 градусах и ясном небе примерно 4400 спортсменов прошли по маршруту длиной около 300 метров от стартовой точки, Триумфальной арки, до площади Согласия.

Асфальтовое покрытие на традиционных каменных плитах

Для обеспечения легкого доступа для спортсменов-инвалидов на авеню Елисейских полей был уложен временный слой асфальта поверх традиционных булыжников. В отличие от церемонии открытия Олимпиады на Сене, зрители также могли наблюдать за происходящим вдоль величественного бульвара и в районе Лувра, где был зажжен Паралимпийский факел. Люди выстраивались группами по пять человек.

Перед тем, как стемнело, немецкая команда, возглавляемая флаг-носителями Эдиной Мюллер и Мартином Шульцем, вошла на историческую площадь в 20:25, где проходили Олимпийские соревнования, такие как 3x3 баскетбол или скейтбординг. На подиуме федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер приветствовали немецкую команду из 143 участников и пяти сопровождающих.

"Я уверен, что мы получим фантастический старт, а затем будем продвигаться вперед волной энтузиазма", - сказал президент DBS Фридельм Юлиус Бюхер. Однако некоторые спортсмены, в том числе несколько игроков в баскетбол на колясках, чья первая предварительная игра уже назначена на четверг утром в 10:30, покинули церемонию, прежде чем команда завершила круг вокруг обелиска Луксора в центре празднования. В конце концов, есть дела поважнее, чем незабываемое шоу.

В центре празднований, на Елисейских полях и площади Согласия в Париже, где официально открылись Паралимпийские игры, вспоминается исторический сайт Французской революции на площади Согласия. В то время как посетители толпились, чтобы увидеть шоу, спортсменам-инвалидам был обеспечен легкий доступ на авеню Елисейских полей, где был уложен временный слой асфальта поверх традиционных булыжников.

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