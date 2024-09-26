Летний сезон в Юго-Восточной Европе зарегистрировал самые высокие температуры, когда-либо зарегистрированные.

Похоже, климатическая служба ЕС Copernicus объявила, что юго-восточная Европа пережила самое жаркое лето в истории, согласно их предварительному анализу. С июня по август жители этого региона столкнулись с 66 днями "тяжелого жаркого стресса", как сообщает недавнее заявление Copernicus. Это беспрецедентная цифра, превышающая типичный средний показатель региона в 29 дней.

Страны юго-восточной Европы и Фенноскандии, в том числе Швеция, Финляндия и Кольский полуостров России, также зафиксировали исторически высокие температуры, сообщил Copernicus. В то же время средние температуры в северо-западной Европе остались на уровне или ниже нормы.

Средиземноморье также установило рекорд, средняя поверхностная температура по бассейну 13 августа составила 28,45°C, согласно предварительной оценке.

Саманта Бергсс, заместитель директора климатической службы, прокомментировала: "Ужасающие температуры в регионах, таких как юго-восточная Европа, негативно влияют на здоровье и благополучие Europeans, так как жители этого региона испытывают больше жаркого стресса, чем когда-либо прежде".

Несмотря на рекордное лето в юго-восточной Европе, Фенноскандия, в том числе страны, такие как Швеция и Финляндия, также испытывают исторически высокие температуры. В результате жители этих регионов испытывают необычно высокую температуру этим летом.

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