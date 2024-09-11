"Летний отдых звезд" начинается с захватывающего начала.

Что за хаос в начале! Мясоеды и вегетарианцы лбами столкнулись, Сам Дайлан бросил слово "проституция", и бипер RTL сходит с ума чаще обычного! Уже льются слезы в дебютном эпизоде "Летнего дома". Но хотя бы остаются "классические домохозяйки" и предостаточно советов по свиданиям! Так что, Диггис: "Расслабься!"

Какая суматоха! Какой сенсационный драматический сюжет! "Летний дом среди звезд" вернулся, и это как пиксельный телевизионный хайлайт сезона. Представьте себе старый кассетный магнитофон с симфониями Бетховена, но потом какой-то телевизионный гений из RTL+ чистит помехи. Ни плавного crescendo или грандиозного финала! Только шум, гром и хаос прямо с самого начала!

Восемь пар, известных по различным реалити-шоу, спускаются в сельскую местность на три недели, чтобы бросать друг другу F-бомбы через спорт, игры и развлечения. Первыми прибывают на идиллическое фермерское убежище Терезия Фишер и ее парень Штефан Кляйсер. Двое, кажется, ладят нормально, и разница в возрасте - последняя из их забот. Когда модель не "переключается между своими личностями", она либо смеется невероятно громко, либо жалуется на затхлый запах, который напоминает ей о хижине бабушки.

Не нужно перечислять всех пар подробно. Даже как фанату мусорного телевидения, вам повезет, если вы не узнаете некоторых из них. Для первого эпизода достаточно знать, что tensions поднялись сразу. С одной стороны, есть мясоеды, такие как настоящий охотник и некая Глория Глумак, которая чувствует себя "неполной" без мяса в животе. С другой стороны, есть любители животных Тесса Бергмайер и ее парень Якоб, оба натуральные веганы, готовые учить.

Пока для Тезы невозможно спасти животных во всем мире и выступать за лучшее обращение с живыми существами, она встречает насмешки от своих соседей по дому. Сам Дайлан, который входит в общий дом как на голливудской премьере, говорит, что "не ожидал веганскую девчонку" и что "она ненормальная, она может дружить только с теми, кто веган".

Дайлан приносит с собой свою "жемчужину" на подходе и отступлении, Рафи Рачек, также известного как "человек с коротким fuse". Дополнительная деталь: "отсутствие славы" Рафи. Вы найдете ту же точку зрения в отношении Алиссии Геррен, которая заселяется со своим мужем Кэном. Но дочь покойного телезвезды Вилли Геррен не так неприятна, как "естественная домохозяйка", как она была несколько лет назад на "Проми Биг Бразер". И, эй, Диггис: "Расслабься!"

Также в новом составе актер Рауль Рихтер, который "играет на пианино - уже давно". С ним 37-летний приносит свою девушку Ванну. Двое встретились очень обычным способом, а именно когда Рауль "скользнул в DMs" Ванны в Instagram. Он был неверен своей возлюбленной только один раз. Но это было потому, что он "чувствовал себя готовым к перемене".

Пока Глория жаждет "сочного стейка", Тесса взволнована общим проживанием, начинающимся с вегетарианской недели. Ключ в том, чтобы не допустить "веганской диктатуры". Так что они сначала играют в галантность, обмениваются поцелуями направо и налево, произносят банальные фразы вроде "Кто ты такой?"

Самая ненавидимая женщина и первые слезы

Сегодня партнеров представляют так: "Эй, он 'богато одарен', было бы жаль, если бы иначе". Так Эмма Фернл, whom Глория называет "самой ненавидимой женщиной", говорит о своем партнере, инфлюенсер Умуте Текине.

Двое встретились на телешоу. Или, как Сам Дайлан выражается: "Ну, это было немного похоже на проституцию!" Вопросы Сама быстро доводят блондинку до отчаяния, заставляя ее чувствовать себя "униженной" и оставляя ее с "Диггой", бегающей кругами на кухне, не в силах помочь. Но она держится против издевательств.

Из первого эпизода мы также узнаем, что Сара Керн переезжает в сельский дом со своим партнером, который на 17 лет младше, Тобиасом Панковым. Мужчина, который "ходит на охоту на оленей", кажется Саму на десять лет старше. Они взвешивают и меряют, и их отношения похожи на игру в Паксис, с игроками, считающими себя гроссмейстерами. Или, как выражается Умут Текин: "Я такой человек, у меня много эмоциональной мудрости".

В остальном первый эпизод доставляет обычный шум. Вот что есть в рапорте Рауля Рихтера: "Подними юбку, воткни кол". Он говорит это, дразня бедную Эмму, которая чувствует себя загнанной в угол из-за непрерывного преследования Сама. Но после первой ночи блеск тускнеет. Некоторые срочно нуждаются в собственном "пространстве", другие опускаются до уровня "нижнего ящика". И пока RTL жестоко выставляет некоторые личности напоказ, мы слышим от Глории, что она "играла на трубе для фермера Патрика". Для нее это была "простая работа на ферме". Но она терпит неудачу в игре в отношениях.

В чтении эмоций Сам, Рафи, Тесса с её Якобом и спаситель Бэмби занимают последние места. "Безопасными" являются "интеракторы DM" Рауль и Ванесса. Они были единственными, кто победил в конкурсе отношений. Предпросмотр эпизода 2: Уже ли взорвался характер Рафи? Насколько далеко зайдет Сам в своих умственных играх с Эммой? Кроме того, настоящая ли Сара Керн или RTL хитро соединила некоторые клипы из лагеря джунглей?

Команда RTL с трудом справляется с хаосом, их пейджер звонит чаще, чем обычно, из-за разворачивающейся в "Летнем доме" высокой драмы. Несмотря на усилия команды RTL+ по устранению шума, первый эпизод полон шума, грома и хаоса.

По мере того как участники устраиваются в общем жилье, зрителям RTL и редакторам RTL+ придется иметь дело с продолжающимся спором между мясоедами и веганами, когда Тесса и её веганские убеждения часто сталкиваются с любителями мяса, такими как Глория.

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