- Летний отдых в Гамбурге привлекает впечатляющих 1,4 миллиона гостей.

В этом году на Хельсинборгском летнем Доме собралось примерно 1,4 миллиона посетителей, как объявил экономический орган всего за несколько часов до его завершения в воскресенье. Экономический сенатор Melanie Leonhard (СДПГ) похвалила мероприятие, сказав: "Мало какие события так эффективно связывают богатую историю Гамбурга с настоящим и собирают людей так же впечатляюще, как это делает Гамбургский Дом. Это не просто ярмарка; это дорогая и оживленная традиция".

В течение целого месяца 253 шоу-бизнеса развлекали и веселили. Различные новинки, такие как Нордическая башня, высотой 80 метров, в виде маяка на цепной карусели, привлекли посетителей на сайт бункера на улице Feldstraße.

Роберт Кирххеккер, президент Гамбургской ассоциации шоуменов 1884 года, заявил: "Дебют Нордической башни стал настоящим успехом для летнего Дома. В сочетании с другими захватывающими новинками и любимыми возвращениями разнообразный выбор аттракционов существенно способствовал триумфу летнего Дома".

Сохраните даты для зимнего Дома, который начнется 8 ноября и закончится 8 декабря.

Курьезные факты о летнем Доме 2024 года

Смешанная толпа посетителей в полной мере насладилась различными новинками на летнем Доме, сделав мероприятие еще более оживленным и красочным. Нордическая башня, с ее смешанной аудиторией, поднимающейся на цепной карусели в виде маяка, стала популярной достопримечательностью.

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