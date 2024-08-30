- Летний климат Саарской области в основном зависит от солнечного света и осадков.

В регионе Саар лето 2024 года запомнилось своей влажной и комфортно тёплой погодой. По данным немецкого метеорологического службы (DWD) из Оффенбаха, погода в июне, июле и августе была непредсказуемой, с периодами влажной жары и интенсивных ливней.

В некоторые дни в определённых районах происходили сильные грозы, как объяснили в DWD. Например, после сильных штормов, которые обрушились 2 августа, было зафиксировано более 700 вызовов экстренных служб.

Средняя температура за сезон составила 18,7 градусов, что на 2 градуса выше стандартного периода с 1961 по 1990 годы (16,7 градусов). Одновременно наблюдалось увеличение осадков и рост солнечных дней: DWD зафиксировал среднее значение 246 литров на квадратный метр (предыдущее значение: 226 литров). Кроме того, солнце сияло в общей сложности "поразительные 735 часов" (предыдущее значение: 631 час).

Погода по всей стране была такой же жаркой. Средняя температура составила 18,5 градусов, что на 2,2 градуса выше стандартного периода с 1961 по 1990 годы, сообщил метеослужба. В сравнении с более recente и тёплым периодом с 1991 по 2020 годы (17,6 градусов) разница составила 0,9 градуса.

В заключение, лето 2024 года не стало рекордным, а скорее "28-м подряд тёплым летом", как заявил DWD.

В Сааре в частности, интенсивные ливни, которые произошли летом 2024 года, привели к значительному увеличению осадков, с зафиксированным средним значением 246 литров на квадратный метр, что выше предыдущего рекорда в 226 литров. В некоторые дни сильный дождь вызывал сильные грозы, подобные тем, которые произошли 2 августа, что привело к более чем 700 вызовам экстренных служб.

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