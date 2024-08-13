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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Лесные пожары стали причиной первой смерти

 and  Melissa Williams
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Лесные пожары стали причиной первой смерти

В результате опустошительных лесных пожаров в северо-восточных пригородах греческой столицы Афин погибла женщина. Тело примерно 60-летней женщины было найдено утром во вторник в сгоревшем цехе в Патрима Халандриу, сообщает государственное информационное агентство ANA. Муниципалитет с около 70 000 жителей был частично эвакуирован в понедельник. Это, по-видимому, первый смертельный случай от пожара, который бушует в северо-восточных пригородах Афин.

Тем временем, сотни пожарных вот уже третий день борются с пожаром, который начался в воскресенье днем в городе Варнавас, примерно в 35 километрах к северо-востоку от Афин. Под действием сильного ветра пожар разросся до фронта пламени шириной около 30 километров, с языками пламени высотой до 25 метров, сообщает государственное телевидение ERT.

По данным пожарной службы, вчера, во вторник, были задействованы около 700 пожарных, 200 пожарных машин и девять самолетов. Представитель пожарной службы Костас Цигкас объявил на ERT об initial успехах в борьбе с пожаром во вторник утром. Однако условия остаются сложными. "К полудню будет ветер", - сказал он, "и с каждым часом становится все труднее".

Температура в Афинах во вторник, по прогнозам, достигнет до 38 градусов Цельсия, а скорость ветра может достичь до 39 километров в час.

С начала пожара в воскресенье по меньшей мере один пожарный получил серьезные ожоги, а другой был госпитализирован из-за трудностей с дыханием, сообщает пожарная служба. Министерство здравоохранения Греции сообщает, что 66 человек были госпитализированы из-за травм, полученных в результате пожара.

Европейский союз выразил соболезнования Греции в связи с опустошительными лесными пожарами и предложил помощь. Центр координации чрезвычайных ситуаций Европейской комиссии (ERCC) был активирован для координации помощи.

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