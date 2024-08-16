- Лесные леса легенд здесь

Загадочные знания, нехватка воздуха из-за пениса водобоя и твердое восстание против руководства: шоу "RTL Джингл-кампус" вернулось на экраны. В эту пятницу выйдет первая серия на RTL (8:15 PM, "Я звезда – Джингл-кампус легенд"). Премьера на стриминговом сервисе RTL+ состоялась в четверг. Как всегда, эмоции и шум начались с первых минут.

В центре всего этого хаоса, слез и криков: бывший актер "Кёльн 50667" Давид Ортега, который обвинил своих товарищей по лагерю в травле ("Вы же позор!"). В ответ они организовали своего рода гражданское восстание против 38-летнего бородатого мужчины.

Но давайте начнем с начала: этот новый сезон не обычная серия реалити-шоу, а специальное издание. Причина – 20-летний юбилей шоу, которое впервые вышло в эфир в 2004 году. В этом сезоне многое по-другому. RTL не показывает формат в начале года, а летом. Местоположение не Австралия, а Южная Африка. Шоу не в прямом эфире, а записано заранее. И: участвуют только те, кто уже появлялся в предыдущих сезонах. "Легенды", как их называет RTL.

Люди, подобные ведущей Гийи Сигель (49), актеру Винфриду Глатцederу (79), бывшему футболисту Торстену Легату (55) и звезде реалити-шоу Джиджи Бирофио (25), борются за еду и достоинство. И, конечно же, Давид Ортега, который ушел из своего сезона рано в 2016 году и сегодня выглядит очень изменившимся. Его когда-то короткие волосы сменились на пушистую шевелюру и бороду в стиле друида.

Странное поведение в джингл-лагере: Кадер Лот

Не менее примечательно и его поведение в лагере вскоре после заселения. Например, он сидит утром у костра рядом с рулоном туалетной бумаги, бормочет о детских телешоу и леопардах. Внезапно он спрашивает ветерана реалити-шоу Кадер Лот (51), родилась ли она в Германии. Она отвечает сонно и раздраженно: "Я даже не знаю, где я сейчас!" Предвестник больших разногласий.

Так как необъяснимо Ортега назначается лидером команды. Не почетная должность, а скорее с законодательной властью, так как лидер команды организует джингл-лагерь.

Эта власть, в сочетании с существующим скептицизмом среди коллег, приводит к эскалации (Джиджи: "Он немного пугающий. Я имею в виду, не то чтобы я спала, а потом он приходит ночью."). Как часто бывает, спор разгорается вокруг темы веганства. В первом крупном совместном испытании участники снова должны проглотить всякую гадость. В то время как Сара Кнаппик (37) заглатывает несколько стаканов очищенного козьего желудка и выглядит так, как будто только что пришла с кастинга фильма о зомби, Ортега отказывается. Вместо этого он ссылается на десять заповедей.

"Позор вам всем!"

После этого он чувствует, что его коллеги не воспринимают веганство всерьез. Мужчина, который все еще видит себя "великим политиком мира", кричит на своих коллег: "Позор вам всем!" Результат: проводится спонтанное собрание, которое снимает Ортегу с поста лидера команды. Мола Адебиси (51) должен передать сообщение и начинает разговор, как менеджер, который должен уволить кого-то с семинаром по ненасильственному общению в фоновом режиме. Ортегу он говорит: "Тебе тоже нужен общий апдейт". Это не успокаивает спор.

Если все это уже кажется слишком конфликтным, можно также найти развлечение в джингле – особенно с Кадер Лот. Королева трэш-ТВ ("Я один из самых серьезных людей в Германии.") находится в неловкой ситуации, когда ей приходится приветствовать Винфрида Глатцедера, бывшего "Бельмондо Востока", с чем она явно борется. "Винфрид... Глатцер", – говорит она. "Но я думала, ты уже давно умер". Она вспоминает его фильм "Легенда о Пауле и Пауле" как "Паулу и Паулину".

Между тем, звезда реалити-шоу Джиджи Бирофио не может незаметно пронести сигареты в лагерь в своих штанах, около ягодиц. Однако позже он издает громкий звук в присутствии ведущей Сони Цитлов, напоминающий сцену из своего сезона 2023 года. Термин "джангл-легенда" действительно имеет много оттенков.

Нехватка воздуха из-за пениса водобоя

Бывший футболист Торстен Легат переживает драматический момент во время испытания на еду, когда он сосредоточен на жевании маленьких кусочков пениса водобоя и внезапно краснеет. Несколько участников и ведущая Соня Цитлов спешат к его помощи, похлопывая его по спине. "Я не мог дышать", – объясняет бывший футболист позже, явно потрясенный. Гадостная еда застряла у него в горле.

Что еще не было показано в начале: кандидат в реалити-шоу Элена Мирас (32), которая была объявлена участницей, но еще не появилась. По данным RTL.de, она присоединится к группе джингл позднее в качестве сюрприза. Также Сони Цитлов видели единственным модератором на большей части шоу. Сов-модератор Ян Кёппен был в тот момент, когда записывалось шоу, болен и должен был отдохнуть.

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Участники размещены в импровизированном поселении, готовясь к испытаниям и испытаниям, которые ждут их впереди. Среди густой растительности и дикой природы "Джингл-лагерь" служит их временным домом во время пребывания.

Во время жарких дебатов о веганстве Дэвид Ортега, назначенный руководитель команды, вспылил на своих товарищей по лагерю, что привело к перестановкам в иерархии лагеря. «Лагерь джунглей» стал ареной политической борьбы за власть и личных конфликтов, когда участники пытаются пройти через специальное издание реалити-шоу в джунглях.

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