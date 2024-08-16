Лесной пожар уничтожает дома возле Измира

Вблизи турецкого прибрежного города Измир лесной пожар быстро распространился и достиг жилых районов. По словам губернатора Измира Сулеймана Элбана, уже сгорело несколько домов. По крайней мере, один поселок был эвакуирован. Пока нет сообщений о пострадавших.

Более 1000 человек вовлечены в борьбу с пожаром в районе Байраклы, примерно в 15 километрах к северу от центра города. Используются также вертолеты для тушения пожара, но сильный ветер затрудняет авиационные работы. В пятницу город был окутан густым дымом, сообщает корреспондент dpa. Причина пожара пока неизвестна.

Турция борется с жарой и лесными пожарами по всей стране с начала лета. Соседние Греция также пострадала от масштабного лесного пожара к северу от Афин.

Оперативный персонал, руководящий борьбой с пожаром в районе Байраклы, усердно работает над contenанием распространения лесного пожара. Несмотря на помехи, вызванные сильным ветром, их роль является решающей в координации наземных операций.

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