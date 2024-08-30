- Лесной пожар продвигается к Ютербогу: специалист надеется

Пожар вблизи Ютербога не замедляет своего хода. По словам представителя пожарной службы, огонь распространился на примерно 67 гектаров, что больше, чем 51 гектара, сообщенные в четверг вечером. В настоящий момент задействовано два пожарных автомобиля и водосбрасывающий вертолет для борьбы с пламенем. На месте работают 32 сотрудника.

Офицер по защите лесов Бранденбурга Раймунд Энгель заверил, что в настоящий момент нет оснований для паники. В ответ на запрос от немецкого пресс-агентства он сказал: "Этот пожар не является поводом для беспокойства". В непосредственной близости нет жилых районов или инфраструктуры.

Энгель добавил, что огонь может распространиться до линий контроля. Линии контроля - это большие доступные пути, где пожарные могут бороться с пламенем. По данным пожарной службы, пламя еще не достигло противопожарных полос.

Энгель выразил сомнение, что огонь перепрыгнет эти линии контроля. Широкие полосы земли часто служат линиями контроля. Во всех узких местах будут приняты все меры для предотвращения прыжка. "Я оптимистичен", - сказал Энгель.

Наличие взрывоопасных предметов на земле осложняет борьбу с пожаром

Лесной пожар, вспыхнувший на бывшем военном полигоне возле Ютербога, Бранденбург, в четверг около 11:40 по неизвестным причинам, первоначально ожидалось, что он распространится по словам руководителя инцидента пожарной службы Рико Вальентина. Старые взрывоопасные предметы, зарытые в земле, усложняют борьбу с пожаром. В четверг уже работал водосбрасывающий вертолет.

В 2021 году пожар охватил около 700 гектаров в том же районе. Пожарные находились на месте несколько дней. Самолеты и вертолеты использовались для тушения пожара с воздуха. Также был пожар в той же лесной области в середине августа.

Неустанное продвижение пожара к линиям контроля вызывает беспокойство. Наличие взрывоопасных предметов в земле усложняет борьбу с пожаром.

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