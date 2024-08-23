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Федеральные земли ГерманииНовостиВыпуск альбома

"Леониден не идентифицирует себя как цирковый музыкальный ансамбль" или "Леониден отличается от карнавальной группы" - возможные парафразы для данного текста.

Несмотря на свой четвертый релиз, музыкальный коллектив из Киля по-прежнему избегает подъемной лирики, но предлагает заманчивые танцевальные номера. Их цель с этим альбомом - показать свежий взгляд на себя.

 and  Anthony Ross
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Леониден начнут гастрольный тур в октябре, сопровождаемые мелодиями из своего последнего альбома
Леониден начнут гастрольный тур в октябре, сопровождаемые мелодиями из своего последнего альбома

- "Леониден не идентифицирует себя как цирковый музыкальный ансамбль" или "Леониден отличается от карнавальной группы" - возможные парафразы для данного текста.

Согласно Леонидену, рок-группе из Киля, их успешная формула не так легко воспроизвести. Как рассказывает вокалист Якоб Амр немецкому агентству новостей, "Музыка, которую мы создаем, довольно интенсивная, громкая и искаженная. Наши живые выступления не отличаются." В отличие от того, что он советовал бы другим, именно эти интенсивные, искаженные мелодии и не самые радостные lyrics держат группу на вершине уже несколько лет. Поэтому вполне уместно, что их четвертый альбом, выпущенный сегодня, носит название "Меланхолические шедевры".

Гитарист Леннарт Эйке явно гордится уникальным звучанием Леонидена. "Наш безумный хаос довольно крут", - говорит он. Фанаты уже успели оценить новый альбом синглами вроде "Never Never" и "Keep Fumbling". Новый альбом, по словам Эйке, разнообразен и многогранен - в отличие от их трех предыдущих альбомов.

Эйке, 34 года, рассказывает о новом альбоме подробнее. "Раньше мы объявляли следующий альбом прямо во время тура. На этот раз у нас было больше времени. Так что можно сказать, что это наш первый настоящий альбом - не просто сборник песен, завершенных в определенное время". По его словам, четвертый альбом - "более смелая, последовательная, обдуманная версия Леонидена".

С новым альбомом Леониден хочет четко показать, что хотя их концерты - это дикие вечеринки, а музыка отлично подходит для танцев, их lyrics никогда не бывают простыми или поверхностными. "Мы не цирковая группа", - добавляет Амр, также 34 лет.

Отсутствие веселых песенных текстов у Леонидена указывает на то, что для них создание музыки в основном является способом переработки. Амр говорит, "Мы пишем песни о том, что не дает нам спать по ночам или о чем мы думаем уже давно". Это часто не конкретные темы, а скорее расплывчатые чувства.

С октября Леониден снова отправляется в тур с песнями из нового альбома. Они также исполнят треки из своего 2021 года "Сложные события, упрощенные в базовый план", который возглавил немецкие чарты альбомов. Вот что называется успехом.

Выход четвертого альбома "Меланхолические шедевры" знаменует собой более смелое и обдуманное развитие звучания Леонидена, как сказал гитарист Леннарт Эйке. Он также упомянул, что этот альбом - их первый настоящий альбом, предлагающий более разнообразное и многогранное прослушивание по сравнению с их предыдущими релизами.

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