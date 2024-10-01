Ленивцы находятся под угрозой исчезновения

Слоны, в соответствии со своим прозвищем, не славятся своей быстротой в действиях или высокой скоростью метаболизма. Их образ жизни размеренный, включающий медленные движения, частый отдых и длительные периоды сна. Более того, их процесс пищеварения занимает дни. Этот ленивый образ жизни дает им преимущество в сохранении энергии. К сожалению, эта экономия энергии может вскоре стать их гибелью под влиянием глобального потепления.

По прогнозам, к 2100 году существование этих существ, особенно тех, которые обитают в высокогорных районах Центральной и Южной Америки, может стать редкостью. Усиливающееся изменение климата делает их места обитания слишком жаркими. Такой вывод сделала международная исследовательская группа, опубликованная в журнале "PeerJ Life & Environment".

Целью команды было изучить, как метаболизм этих животных реагирует на повышение температуры. Для этого они изучили двухпалых ленивцев (Choloepus), обитающих tanto в низинах, как и в высокогорьях Коста-Рики. Наблюдая за их потреблением кислорода и температурой тела в условиях, имитирующих изменение климата, исследователи смогли понять, как ленивцы могут приспособиться к предполагаемому росту температуры к 2100 году.

Перегружены медленным метаболизмом

Исследование показало, что из-за медленного метаболизма ленивцы имеют ограниченную способность контролировать свою температуру тела. Ленивцы, обитающие на больших высотах, тратят значительно больше энергии при повышении температуры. С другой стороны, ленивцы из низины лучше приспособлены к теплому климату - но только в определенных пределах. Исследование показывает, что обе группы сталкиваются с серьезными проблемами. "Наше исследование свидетельствует о том, что ленивцы, особенно те, которые живут на больших высотах, могут не выдержать значительного повышения температуры, прогнозируемого на 2100 год", - заявила автор исследования Ребекка Клифф, директор Фонда сохранения ленивцев.

Самая большая проблема - медленное пищеварение, которое в 24 раза медленнее, чем у подобных по размеру травоядных. Увеличенные метаболические потребности из-за изменения климата не могут быть компенсированы увеличением потребления пищи. Более того, переселение в более прохладные регионы также сложно. "В отличие от других видов, ленивцы - существа привычки, которые очень специализированы на своем экосистеме и не приспособлены для переезда в другие регионы", - заявила Клифф.

"В районах, где раньше было много ленивцев, их популяции полностью исчезли в последние годы", - предостерегла исследовательница. Необходимы срочные меры по сохранению и дальнейшее изучение стратегий приспособления, чтобы гарантировать выживание ленивцев в быстро нагревающемся мире.

Защита мест обитания ленивцев становится жизненно важной для выживания вида, учитывая их ограниченную способность приспособиться к изменению климата. Экономия энергии, которая способствует их ленивому образу жизни, может стать их гибелью по мере усиления глобального потепления, делая их места обитания слишком жаркими для их процветания.

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