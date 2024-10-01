Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиЗащита видов

Ленивцы находятся под угрозой исчезновения

Борьба за сохранение темпа с изменением климата

 and  Vladimir Milov
Время чтения 2 минут
Население ленивцев в последние десять лет полностью снизилось и исчезло полностью в некоторых...
Население ленивцев в последние десять лет полностью снизилось и исчезло полностью в некоторых местах обитания.

Ленивцы находятся под угрозой исчезновения

Слоны, в соответствии со своим прозвищем, не славятся своей быстротой в действиях или высокой скоростью метаболизма. Их образ жизни размеренный, включающий медленные движения, частый отдых и длительные периоды сна. Более того, их процесс пищеварения занимает дни. Этот ленивый образ жизни дает им преимущество в сохранении энергии. К сожалению, эта экономия энергии может вскоре стать их гибелью под влиянием глобального потепления.

По прогнозам, к 2100 году существование этих существ, особенно тех, которые обитают в высокогорных районах Центральной и Южной Америки, может стать редкостью. Усиливающееся изменение климата делает их места обитания слишком жаркими. Такой вывод сделала международная исследовательская группа, опубликованная в журнале "PeerJ Life & Environment".

Целью команды было изучить, как метаболизм этих животных реагирует на повышение температуры. Для этого они изучили двухпалых ленивцев (Choloepus), обитающих tanto в низинах, как и в высокогорьях Коста-Рики. Наблюдая за их потреблением кислорода и температурой тела в условиях, имитирующих изменение климата, исследователи смогли понять, как ленивцы могут приспособиться к предполагаемому росту температуры к 2100 году.

Перегружены медленным метаболизмом

Исследование показало, что из-за медленного метаболизма ленивцы имеют ограниченную способность контролировать свою температуру тела. Ленивцы, обитающие на больших высотах, тратят значительно больше энергии при повышении температуры. С другой стороны, ленивцы из низины лучше приспособлены к теплому климату - но только в определенных пределах. Исследование показывает, что обе группы сталкиваются с серьезными проблемами. "Наше исследование свидетельствует о том, что ленивцы, особенно те, которые живут на больших высотах, могут не выдержать значительного повышения температуры, прогнозируемого на 2100 год", - заявила автор исследования Ребекка Клифф, директор Фонда сохранения ленивцев.

Самая большая проблема - медленное пищеварение, которое в 24 раза медленнее, чем у подобных по размеру травоядных. Увеличенные метаболические потребности из-за изменения климата не могут быть компенсированы увеличением потребления пищи. Более того, переселение в более прохладные регионы также сложно. "В отличие от других видов, ленивцы - существа привычки, которые очень специализированы на своем экосистеме и не приспособлены для переезда в другие регионы", - заявила Клифф.

"В районах, где раньше было много ленивцев, их популяции полностью исчезли в последние годы", - предостерегла исследовательница. Необходимы срочные меры по сохранению и дальнейшее изучение стратегий приспособления, чтобы гарантировать выживание ленивцев в быстро нагревающемся мире.

Защита мест обитания ленивцев становится жизненно важной для выживания вида, учитывая их ограниченную способность приспособиться к изменению климата. Экономия энергии, которая способствует их ленивому образу жизни, может стать их гибелью по мере усиления глобального потепления, делая их места обитания слишком жаркими для их процветания.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Зимние шины, имеющие только традиционный символ 'М+S', больше не соответствуют требованиям с 1...
Главные темы

Эти шины больше не подходят для зимних условий.

Эти шины больше не подходят для зимних условий. Приближается холодный сезон, и это значит, что многие автомобилисты меняют шины. Важно, чтобы ваш автомобиль был оснащен подходящими "зимними ботинками". Однако будьте осторожны, некоторые шины больше не подходят. Начался процесс phased-out шин, отмеченных только символом "M+S". "

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
При туманной погоде важно регулировать скорость и включать ближний свет фар для обеспечения...
Главные темы

Ехать в тумане может показаться менее рискованным.

Ехать в тумане может показаться менее рискованным. Утренние и вечерние часы осени могут быть довольно опасными из-за плотного тумана, который ухудшает условия вождения. При плохой видимости ориентиры часто становятся нечеткими или полностью исчезают, что приводит к ошибкам в определении скорости и дистанции до впереди идущего автомобиля. Поэтому, если вы оказались

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Многие члены фитнес-центров поддерживают активные членства, несмотря на то, что их первоначальное...
Главные темы

Расторжение членства в спортзале в установленные сроки

Расторжение членства в спортзале в установленные сроки Если у вас есть старый контракт на членство в фитнес-центре и вы рассматриваете возможность отмены, сейчас может быть идеальное время из-за продленных периодов отмены. Советы эксперта, на что обратить внимание. Многие люди вдохновляются на подписку на членство в фитнес-центре в начале года, и

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно