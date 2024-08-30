- Лейпцигский "РБ" подписал контракт с Гертруидой, когда Симакан ушел.

Лейпциг укрепил свой состав в последний день трансферного окна, подписав контракт с голландским интернациональным футболистом Лютшарлем Геретридой. Капитан Феенорд Роттердам присоединился к команде за сумму около €20-25 миллионов, подписав контракт до июня 2029 года. Лейпциг почти подписал Геретриду в прошлом году, но переговоры сорвались. На этот раз Феенорд проявил больше гибкости, так как контракт Геретриды вот-вот истечет.

Уход Мохамеда Симакана открывает место для Геретриды. Защитник Симакан покидает Лейпциг и отправляется за границу, как объявил клуб поздно вечером. По слухам, Симакан направляется в Саудовскую Аравию. "Трансфер будет официально объявлен в ближайшие дни", - заявили в Лейпциге.

Геретрида находится на грани подписания контракта с клубом Аль-Наср FC за €45 миллионов. Защитник собирается подписать пятилетний контракт с клубом Криштиану Роналду и, по слухам, будет получать более чем в два раза больше, чем в Лейпциге. Эта сделка станет финансовым успехом для Лейпцига, который подписал Симакана из Страсбура за €15 миллионов летом 2021 года.

Чемпион мира по футболу среди юношей до 17 лет Осаве временно покидает Лейпциг, присоединившись к команде 2-й Бундеслиги 1. FC Nürnberg. Лейпциг также получил право выкупа 17-летнего игрока. В то же время Андре Сильва проведет первую половину сезона в Лейпциге. На данный момент не поступало запросов на трансфер Сильвы, но переезд в страну с открытым трансферным окном все еще возможен.

Прибытие Геретриды в Лейпциг является значительным укреплением команды в футбольном плане. С уходом Симакана в Саудовскую Аравию Геретрида займет вакантное место в обороне.

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