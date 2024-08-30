Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Лейпцигский "РБ" подписал контракт с Гертруидой, когда Симакан ушел.

В последний день трансферного окна в РБ Лейпциг сохраняется оживление. Саксонцы подписывают контракт с голландским защитником нацсборной, аMohamed Simakan покидает клуб.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Лейпцигский "РБ" подписал контракт с Гертруидой, когда Симакан ушел.

Лейпциг укрепил свой состав в последний день трансферного окна, подписав контракт с голландским интернациональным футболистом Лютшарлем Геретридой. Капитан Феенорд Роттердам присоединился к команде за сумму около €20-25 миллионов, подписав контракт до июня 2029 года. Лейпциг почти подписал Геретриду в прошлом году, но переговоры сорвались. На этот раз Феенорд проявил больше гибкости, так как контракт Геретриды вот-вот истечет.

Уход Мохамеда Симакана открывает место для Геретриды. Защитник Симакан покидает Лейпциг и отправляется за границу, как объявил клуб поздно вечером. По слухам, Симакан направляется в Саудовскую Аравию. "Трансфер будет официально объявлен в ближайшие дни", - заявили в Лейпциге.

Геретрида находится на грани подписания контракта с клубом Аль-Наср FC за €45 миллионов. Защитник собирается подписать пятилетний контракт с клубом Криштиану Роналду и, по слухам, будет получать более чем в два раза больше, чем в Лейпциге. Эта сделка станет финансовым успехом для Лейпцига, который подписал Симакана из Страсбура за €15 миллионов летом 2021 года.

Чемпион мира по футболу среди юношей до 17 лет Осаве временно покидает Лейпциг, присоединившись к команде 2-й Бундеслиги 1. FC Nürnberg. Лейпциг также получил право выкупа 17-летнего игрока. В то же время Андре Сильва проведет первую половину сезона в Лейпциге. На данный момент не поступало запросов на трансфер Сильвы, но переезд в страну с открытым трансферным окном все еще возможен.

Прибытие Геретриды в Лейпциг является значительным укреплением команды в футбольном плане. С уходом Симакана в Саудовскую Аравию Геретрида займет вакантное место в обороне.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Несмотря на отсутствие Госсена, Берлинский союз одержал победу над Сент-Паули.
Федеральные земли Германии

Несмотря на отсутствие Госсена, Берлинский союз одержал победу над Сент-Паули.

Берлинский Максимум теряет национальный талант Робина Госенса, Санкт-Паули терпит поражение во втором дивизионе. Форвард Бенедикт Холлерах отдаетUnion победу на родном стадионе.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В Боппарде заметили вооруженных мужчин
Федеральные земли Германии

В Боппарде заметили вооруженных мужчин

Полиция получает информацию, что несколько вооруженных людей проникли в ресторан. Центр города кратковременно оцеплен. Подозреваемым не удалось никогоcatch.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.
Панорама

Женщина наносит ножевые ранения пассажирам автобуса, оставляя троих тяжело ранеными.

После инцидента в Солингене женщина прибегает к насилию: Местный житель нападает на прохожих ножом в Siegen спустя неделю. Автобус ехал на празднование в город.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Директива по блокировке онлайн-сервиса X, выданная бразильским судьей в Верховном суде
Главные темы

Директива по блокировке онлайн-сервиса X, выданная бразильским судьей в Верховном суде

С صنعت огоotherapy трёх российского Верховного суда запретила использованиецианлного сервиса X в пятницу, сообщает AFP. Теперь доступ к платформе заблокирован «повсеместно в Бразилии», заявил представитель Верховного суда. Это решение последовало за 24-часовым ультиматумом, выданным судьёй...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Многократные ливни в августе привели к наводнениям в некоторых районах Германии, в то время как...
Панорама

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни.

В августе началась засуха, за которой последовали сильные ливни. Август прощается с жарой и избытком солнца. Несмотря на это, некоторые регионы борются с последствиями засухи, в то время как другие уже столкнулись с избытком осадков в этом месяце. Это видно из данных о погоде. Германская служба погоды (DWD) опубликовала неожиданный

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW)
Панорама

Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW)

Приз Eurojackpot превышает 92 миллиона евро и выигрывает Северный Рейн-Вестфалия (NRW) В начале июля джекпот Eurojackpot, почти 100 миллионов евро, нашел свой счастливый дом в Северном Рейне-Вестфалии. Этот регион вновь отпраздновал свою удачу. Лотофанаты в Баварии и Нижней Саксонии тоже имели повод для радости, с несколькими сотнями тысяч евро в

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно