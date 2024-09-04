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Лейпцигский "РБ" одержал победу над четвертьфинальным участником "Мюзельвицем".

Сперва, второй состав РБ Лейпциг без проблем справился с Меусельвицем. Тем не менее, местная команда лиги смело контратаковала.

 and  Vladimir Milov
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- Лейпцигский "РБ" одержал победу над четвертьфинальным участником "Мюзельвицем".

РБ Лейпциг одержал победу со счетом 3-1 (3-0) над ЗФК Мёselвицем в товарищеском матче, сыгранном перед примерно 350 зрителями на своей тренировочной базе. Открыл счет Файк Сакар на 7-й минуте, за которым последовали голы Амоса Герта (15-я минута) и Андрэ Сильвы (25-я минута), увеличив преимущество. После перерыва Тим Киёслинг (74-я минута) смог забить для ЗФК, сократив отставание. Команда Лейпцига, возглавляемая Марко Розе и вынужденная освободить 16 игроков РБ из-за международного перерыва, начала матч с ветеранами, такими как Леопольд Цингерле в воротах, Лукас Клостermann, Сильва, Кевин Кампль и новичок Вигго Гебель. Завершали состав игроки U19. Из-за сотрясения мозга не смог принять участие Амаду Хаидара, который должен был играть за национальную команду Мали, но был вынужден отказаться. Также на скамейке запасных находился Ксавер Шлягер, который восстанавливается после травмы крестообразных связок. После перерыва команда ЗФК, имеющая всего одну победу и два ничьих в шести матчах в Северо-Восточной региональной лиге, показала больше смелости. После хорошей игры главный тренер ЗФК Георг-Мартин Леопольд наградил команду голом Киёслинга. Несмотря на усилия саксонцев, они не смогли предотвратить больше голов. Неудачная серия травм заставила РБ сделать ранние замены, так как tanto Герт, как и Сакар, были вынуждены покинуть поле. Во втором тайме Розе сделал еще несколько изменений.

Фанаты наслаждались энергичной игрой юных игроков РБ Лейпцига во время товарищеского матча, несмотря на травмы Файка Сакара и Амоса Герта, которые все же смогли продемонстрировать свои навыки перед заменой.

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