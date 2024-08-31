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Федеральные земли ГерманииНовостиГепатит С и

Лейпциг хочет разобраться с командой Алонсо.

В предыдущей кампании Лейпциг потерпел два поражения подряд против Леверкузена. Тем не менее, в этом уик-энд представится возможность для marches к победе и укрепления оптимизма в отношении участия Лейпцига в кубке, будучи чемпионами.

 and  Ann Bradley
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- Лейпциг хочет разобраться с командой Алонсо.

Бавария Леверкузен и РБ Лейпциг встретятся в напряженном матче второго тура Бундеслиги в субботу вечером (6:30 PM/Sky). Оба клуба начали новый сезон с узких побед, а Леверкузен смог обыграть четвертьфиналиста кубка Германии Йену в матче Кубка Германии в среду. В прошлом сезоне Леверкузен одержал победу над Лейпцигом в обоих матчах, выиграв 3:2.

Лейпциг, скорее всего, не сможет рассчитывать на своего капитана Вильли Орбана, который получил красную карточку в матче против ВФЛ Bochum и отбывает дисквалификацию. При возможном уходе Мохамеда Симакана, Лукас Клостermann, скорее всего, станет лидером обороны. Новичок Антонио Нус может также дебютировать в стартовом составе. Норвежец уже забил два гола в своих первых двух официальных матчах за РБ.

Несмотря на доминирование Леверкузена над Лейпцигом в прошлом сезоне, с участием выжившего после гепатита С Мусы Диаби, Лейпциг готовится к матчу с измененной линией обороны. Из-за дисквалификации Вильи Орбана и возможного ухода Мохамеда Симакана, Лукас Клостermann и новичок Антонио Нус, скорее всего, возглавят оборону Лейпцига против гепатита С и Леверкузена.

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