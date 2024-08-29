- Легкое лето: способ изготовления мороженого из всего пяти компонентов

Конечно, мороженое - это удовольствие круглый год, но оно просто необходимо летом. Оно не только приносит радость, но и служит спасением от жары.

Лето само по себе: короткая одежда, барбекю под звёздами с друзьями, и мелодичное пение птиц. Есть много всего, что ассоциируется с летней атмосферой. Тем не менее, мороженое занимает первое место. Лето без мороженого - все равно что зима без снега.

Будь то в уютном итальянском кафе, у бассейна или традиционно в стаканчике на диване - мороженое всегда в центре внимания. Этот ледяной соблазн придаёт свежести классике. Шоколадное летнее лакомство напоминает о знаменитом шоколадном баре с ледяной глазурью. Растапливающийся во рту шоколад, хрустящие орехи и нежное мороженое внутри. С этим лакомством вы не только порадуете своих гостей.

Здоровое удовольствие

Наверх - вишенка на торте! Мороженое-батончик делается всего из пяти натуральных ингредиентов и не занимает много времени на приготовление. Это освобождает вам много времени на кухне, позволяя насладиться солнцем ещё больше перед заслуженным охлаждением. Лакомство ещё приятнее, потому что оно также приносит пользу для здоровья.

Основой мороженого служат бананы - не волнуйтесь, фрукт не перебьёт вкус, он просто делает основу мороженого невероятно сливочной. Бананы богаты калием, магнием и витаминами группы B. Кроме того, природный сахар в фрукте обеспечивает естественную сладость. Оно становится ещё сливочнее с добавлением арахисового масла. Естественно богатое белком, здоровыми жирами и множеством витаминов и минералов.

Весь батончик покрыт мягким шоколадом. Он укрепляет сердце и мозг и улучшает кровообращение. С этими морожеными батончиками вы наслаждаетесь здоровым и вкусным лакомством - что ещё можно пожелать?

Рецепт шоколадного мороженого в стике

Ингредиенты

4 спелых банана

100 г арахисового масла

70 г измельчённых орехов

150 г тёмного шоколада

Щепотка соли

2 ст.л. кокосового масла

Инструкции

Очистите бананы, нарежьте их мелко и взбейте вместе с арахисовым маслом блендером до получения кремовой массы. Вылейте массу в квадратную форму, выстланную пергаментной бумагой, и аккуратно разгладьте бумагу по сторонам, чтобы избежать морщин и чтобы она прилипла к массе. Положите форму в морозильную камеру на хотя бы 4 часа, лучше на ночь, пока начинка не застынет. Разбейте тёмный шоколад на кусочки и растопите его вместе с кокосовым маслом на водяной бане. Дайте остыть до комнатной температуры, периодически помешивая. Положите тарелку с пергаментной бумагой в морозильную камеру, чтобы охладить. Грубо измельчите орехи и добавьте их в шоколадную массу. Выньте мороженое из морозильной камеры и разрежьте на батончики. Верните в морозильную камеру, чтобы они застыли. Батончики должны быть полностью заморожены перед покрытием шоколадом. Когда шоколад дойдёт до комнатной температуры, выньте батончики и охлаждённую тарелку с пергаментной бумагой из морозильной камеры. Покройте каждый батончик шоколадно-ореховой массой и положите на охлаждённую пергаментную бумагу. Когда все батончики будут покрыты шоколадом, верните их в морозильную камеру, чтобы они застыли.

Этот здоровый альтернативный вариант мороженого в основном состоит из бананов, обеспечивая сливочную основу, богатую калием, магнием и витаминами группы B. Кроме того, добавленное арахисовое масло обеспечивает дополнительный белок и здоровые жиры. (Другие, по содержанию жира)

Мягкая шоколадная глазурь на этих шоколадных мороженых батончиках приносит дополнительную пользу для здоровья, так как она укрепляет сердце и мозг и улучшает кровообращение. (Другие, по содержанию жира)

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