- Легендарный день Стива МакКуина за рулем Монако подходит к концу.

Sotheby's готовится выставить на аукцион крайне редкий часовой механизм, который более 50 лет находился в частном владении. Один из четырех экземпляров Tag Heuer Monaco, носимый актером Стивеном Маккуином на кожаном ремешке в фильме "Ле-Ман", будет продан в декабре. Часы, Tag Heuer Monaco 1133B, якобы были приобретены механиком по имени Беван Уэстон у мастера по реквизиту фильма после съемок. Уэстон, который работал над одним из Феррари, представленных в фильме, сам носил часы, в том числе на гоночных мероприятиях. Сотбис сообщает, что часы находятся в собственности текущего владельца около 40 лет, который продал их коллекционеру примерно 13 лет назад за около 75 000 долларов. Коллекционер теперь передал часы аукционному дому, скорее всего, ожидая значительной прибыли.

Ожидается продажа за семизначную сумму

Специализированный журнал Hodinkee оценивает стоимость Monaco в консервативном диапазоне от 500 000 до 1 миллиона долларов. Однако, учитывая предыдущие продажи других часов на кожаном ремешке из фильма, это может быть всего лишь начальная цена. Четыре года назад один такой часовой механизм был продан на аукционе Phillips более чем за 2 миллиона долларов, в то время как другие сделки датируются более чем 12-летней давности. Хотя маловероятно, что часы, выставленные на аукцион, побьют предыдущий рекорд, они все равно могут стоить дорого из-за своей редкости. Лот Phillips был часами, которые остались у Маккуина после фильма, что, возможно, имеет большее значение для коллекционеров.

Тем не менее, с двумя часами, находящимися в корпоративном музее Tag Heuer, это может быть последний шанс владеть настоящим реквизитом фильма в течение длительного времени, что может повлиять на его цену. Но даже без своего знаменитого владельца Tag Heuer Monaco выделяется своим характерным квадратным дизайном, синим циферблатом и двумя белыми субциферблатами. Его появление в "Ле-Мане" не было разовым; в пятом сезоне "Во все тяжкие" Уолтер Уайт получает современный Monaco (вероятно, CAW2111.FC6183) от Джесси Пинкмана, делая его знакомым и для более молодой аудитории.

Влияние Стивена Маккуина на часы

Tag Heuer Monaco - не единственные часы, ставшие желанными благодаря Стивену Маккуину. Все, что он носил на запястье, становилось бестселлером. Помимо Monaco, Маккуина видели в часах Rolex Submariner, немецкой Hanhart 417 ES, Jaeger-LeCoultre Memovox и Benrus. Влияние знаменитых актеров на ценность и популярность часов очевидно в самых дорогих часах, когда-либо проданных на аукционе. Rolex Daytona, принадлежавшая Полу Ньюману, все еще удерживает рекорд, собрав 17,7 миллиона долларов в 2017 году. Без своей истории и знаменитого предыдущего владельца они, скорее всего, стоили бы гораздо меньше.

Эти редкие часы Tag Heuer Monaco, носимые Стивеном Маккуином в фильме "Ле-Ман", будут проданы на самом Ле-Мане, добавляя к их исторической значимости. Аукцион, проводимый Sotheby's в декабре, потенциально может увидеть часы, превзойдя свою оцененную стоимость от 500 000 до 1 миллиона долларов, учитывая высокие цены, достигнутые подобными часами на предыдущих аукционах.

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