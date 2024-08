Легендарный баскетболист и член HoF, Эл Атлс, умер в возрасте 87 лет.

"Алвин Аттлс олицетворял дух Воина, будучи самим мистером Воином. Его неустанная игра на площадке заслужила ему ласковое прозвище 'Разрушитель', но именно его сострадание, элегантность и скромность вне площадки служили вдохновляющим маяком для организации в течение более чем полувека", - заявили в заявлении "Воины".

"В качестве игрока, тренера, менеджера, посла и, прежде всего, как личность, Алвин устанавливал стандарты профессионализма и утонченности, к которым мы все стремимся достичь. Он оставляет после себя долговечное наследие в баскетболе и сообществе залива, но в первую очередь как семейный человек и гуманист".

Связь Аттлса с "Воинами" является самой длительной с одной командой в истории НБА, согласно заявлению команды.

"Многие исторические организации имеют игрока, синонимичного франшизе", - отметил главный тренер "Воинов" Стив Керр. "Ал Аттлс - такая фигура для нас. Он лицо нашей франшизы для многих поколений фанатов "Воинов". Мы счастливы иметь его".

Команда "Филадельфия Воины" выбрала Аттлса из Северной Каролины A&T State в пятом раунде драфта 1960 года.

Он сыграл в 711 регулярных сезонных матчах в течение 11 сезонов за "Филадельфию" и "Сан-Франциско Воинов", в среднем набирая 8,9 очков, 3,5 подбора и 3,5 передачи.

Защитник принял участие в матче на 100 очков Уилта Чемберлена 2 марта 1962 года, набрав 17 очков в победе со счетом 169-147 над "Нью-Йорк Никс" в Херши, Пенсильвания.

В качестве главного тренера Аттлс имел рекорд 557-518 в течение более чем 13 сезонов, приведя команду в плей-офф шесть раз. В 1975 году он повел аутсайдера (48-34) "Воинов" к победе в чемпионате НБА, обыграв (60-22) "Вашингтон Булlez" в серии.

В качестве исполнительного директора Аттлс привел в команду Криса Маллина, центрового Роберта Париша и главного тренера Джорджа Карла - всех будущих членов Зала славы.

"Сегодня для меня трудный день. Alvin Attles оказал огромное положительное влияние на меня и мою карьеру, не только выбрав меня в 1985 году и приведя меня в залив, но и руководя меня через мое путешествие как игрока и молодого человека, и в хорошие, и в трудные времена", - выразил Маллин в заявлении.

"Он установил стандарт для всех нас в отношении честности и скромности и был настоящим чемпионом tanto на площадке, как и вне ее. Никогда не будет другого Алвина Аттлса".

Аттлс является одним из шести "Воинов", чей номер выведен из обращения. Остальные - Рик Бэри, Чемберлен, Том Мешери, Маллин и Нейт Турмод.

"Я глубоко опечален сегодня потерей своего наставника и друга. Ал был моим соседом по комнате во время моего дебютного сезона в лиге. Он преподал мне бесценные уроки о том, что значит быть профессионалом, которые нельзя было узнать на площадке", - заявил Бэри в заявлении.

"Позже, как наш тренер в сезоне 1975 года, он олицетворял лидерство, единство и невероятные тактические способности, которые позволили нам добиться успеха на высшем уровне".

В 2014 году Зал славы баскетбола имени Неисmith Memorial удостоил его премией Джона У. Бунна за пожизненные достижения в баскетболе, вручаемой лицам, которые "значительно contributed to the game of basketball".

Три года спустя он был назван соисполнителем премии Национальной ассоциации баскетбольных тренеров имени Чакки Дали за "огромные и разнообразные contributions to the NBA game and coaching profession".

Аттлс был inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame в 2019 году.

Вклад Алвина Аттлса в спорт баскетбола выходит за рамки его впечатляющей игровой и тренерской карьеры. Его влияние как исполнительного директора, приводящего в организацию "Воинов" выдающихся игроков и тренеров, также заслуживает внимания.

Долгосрочное влияние Алвина Аттлса на "Воинов" очевидно в многочисленных наградах, которые он получил, таких как вывод его номера из обращения и induction into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

