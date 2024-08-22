Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Легендарный баскетболист и член HoF, Эл Атлс, умер в возрасте 87 лет.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 3 минут
В 2019 году Эл Аттлс получил признание и возможность войти в престильный Зал славы баскетбола...
В 2019 году Эл Аттлс получил признание и возможность войти в престильный Зал славы баскетбола Найсмита.

Легендарный баскетболист и член HoF, Эл Атлс, умер в возрасте 87 лет.

"Алвин Аттлс олицетворял дух Воина, будучи самим мистером Воином. Его неустанная игра на площадке заслужила ему ласковое прозвище 'Разрушитель', но именно его сострадание, элегантность и скромность вне площадки служили вдохновляющим маяком для организации в течение более чем полувека", - заявили в заявлении "Воины".

"В качестве игрока, тренера, менеджера, посла и, прежде всего, как личность, Алвин устанавливал стандарты профессионализма и утонченности, к которым мы все стремимся достичь. Он оставляет после себя долговечное наследие в баскетболе и сообществе залива, но в первую очередь как семейный человек и гуманист".

Связь Аттлса с "Воинами" является самой длительной с одной командой в истории НБА, согласно заявлению команды.

"Многие исторические организации имеют игрока, синонимичного франшизе", - отметил главный тренер "Воинов" Стив Керр. "Ал Аттлс - такая фигура для нас. Он лицо нашей франшизы для многих поколений фанатов "Воинов". Мы счастливы иметь его".

Команда "Филадельфия Воины" выбрала Аттлса из Северной Каролины A&T State в пятом раунде драфта 1960 года.

Он сыграл в 711 регулярных сезонных матчах в течение 11 сезонов за "Филадельфию" и "Сан-Франциско Воинов", в среднем набирая 8,9 очков, 3,5 подбора и 3,5 передачи.

Защитник принял участие в матче на 100 очков Уилта Чемберлена 2 марта 1962 года, набрав 17 очков в победе со счетом 169-147 над "Нью-Йорк Никс" в Херши, Пенсильвания.

В качестве главного тренера Аттлс имел рекорд 557-518 в течение более чем 13 сезонов, приведя команду в плей-офф шесть раз. В 1975 году он повел аутсайдера (48-34) "Воинов" к победе в чемпионате НБА, обыграв (60-22) "Вашингтон Булlez" в серии.

В качестве исполнительного директора Аттлс привел в команду Криса Маллина, центрового Роберта Париша и главного тренера Джорджа Карла - всех будущих членов Зала славы.

"Сегодня для меня трудный день. Alvin Attles оказал огромное положительное влияние на меня и мою карьеру, не только выбрав меня в 1985 году и приведя меня в залив, но и руководя меня через мое путешествие как игрока и молодого человека, и в хорошие, и в трудные времена", - выразил Маллин в заявлении.

За время своей карьеры Атлс провёл в организации Уорриорз eleven сезонов

"Он установил стандарт для всех нас в отношении честности и скромности и был настоящим чемпионом tanto на площадке, как и вне ее. Никогда не будет другого Алвина Аттлса".

Аттлс является одним из шести "Воинов", чей номер выведен из обращения. Остальные - Рик Бэри, Чемберлен, Том Мешери, Маллин и Нейт Турмод.

"Я глубоко опечален сегодня потерей своего наставника и друга. Ал был моим соседом по комнате во время моего дебютного сезона в лиге. Он преподал мне бесценные уроки о том, что значит быть профессионалом, которые нельзя было узнать на площадке", - заявил Бэри в заявлении.

"Позже, как наш тренер в сезоне 1975 года, он олицетворял лидерство, единство и невероятные тактические способности, которые позволили нам добиться успеха на высшем уровне".

В 2014 году Зал славы баскетбола имени Неисmith Memorial удостоил его премией Джона У. Бунна за пожизненные достижения в баскетболе, вручаемой лицам, которые "значительно contributed to the game of basketball".

Три года спустя он был назван соисполнителем премии Национальной ассоциации баскетбольных тренеров имени Чакки Дали за "огромные и разнообразные contributions to the NBA game and coaching profession".

Аттлс был inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame в 2019 году.

Вклад Алвина Аттлса в спорт баскетбола выходит за рамки его впечатляющей игровой и тренерской карьеры. Его влияние как исполнительного директора, приводящего в организацию "Воинов" выдающихся игроков и тренеров, также заслуживает внимания.

Долгосрочное влияние Алвина Аттлса на "Воинов" очевидно в многочисленных наградах, которые он получил, таких как вывод его номера из обращения и induction into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Заккию Хуадади начинает подготовку в Париже перед предстоящими Паралимпийскими играми.
Спорт

После трех лет после падения Кабула эта паралимпийская спортсменка стремится мотивировать женщин во всем мире, бросая вызов нормам.

Первый мысли, появляющийся в мыслях Закии Хуудади, когда она вспоминает события, произошедшие в ее родине, Афганистане, 15 августа 2021 года, - это понятие 'тьмы'.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Де Ла Крус радуетсяՏайлеру Стифенсону после его единственной хоум-рауна в восьмом против jínejтов.
Спорт

Рецензия на матч: Элли Де Ла Круз входит в эксклюзивную группу 60-х хоумров, 20-х краж, Нолан Аренадо выступает в финале матча против Милвоки Брюэрс

Рецензия на матч: Элли Де Ла Круз входит в эксклюзивную группу 60-х хоумров, 20-х краж, Нолан Аренадо выступает в финале матча против Милвоки Брюэрс В среду в Роджерс-центре Де Ла Крус украл свою 60-ю базу в сезоне, что предшествовало его 22-му хоум-рану, повторив достижение Рональда Акуньи-младшего в предыдущем сезоне. Эрик

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Веганская победа в Бундеслиге не знает границ: беспрецедентный успех
Спорт

Веганская победа в Бундеслиге не знает границ: беспрецедентный успех

Веганская победа в Бундеслиге не знает границ: беспрецедентный успех Удовольствие от посещения стадиона уже давно не ограничивается традиционной сосиской в тесте и пивом. Клубы Бундеслиги теперь учитывают разные диетические предпочтения, в том числе вегетарианские и веганские опции. Тем не менее, любимая братвурст по-прежнему остается хитом. Для многих братвурст и пиво

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Маркета Вондроусова пропустит Открытые чемпионата США после операции на плече.
Спорт

Маркета Вондроусова пропустит Открытые чемпионата США после операции на плече.

Маркета Вондроусова пропустит Открытые чемпионата США после операции на плече. 25-летняя защита титула на Уимблдоне неожиданно завершилась в первом раунде против Джессики Бузас Маниеро в июле, и Вондроушова призналась, что уже давно страдает от проблем с плечом. "Было принято решение сделать операцию", - объявила она в Instagram. "

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Долгосрочные изменения в пенсионных льготах могут потенциально создавать трудности для более...
Политика

Предлагаемые расширенные пенсионные выплаты создают проблемы для молодого поколения

Предлагаемые расширенные пенсионные выплаты создают проблемы для молодого поколения Расширение срока поддержания уровня пенсий, согласно свежим расчетам Института Ифо в Дрездене, приводит к невыгоде для более молодых людей. Эти люди получают выгоду от гарантированных пенсий на пенсии, но должны платить более высокие взносы в течение своего трудового стажа, как указано

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Центральный вокзал, где проходят акции протеста: "Это демонстрации"
Федеральные земли Германии

Центральный вокзал, где проходят акции протеста: "Это демонстрации"

Человека обвиняют в смертельном выстреле в голову на центральном вокзале Франкфурта, оставив место происшествия без единого слова. Удивляет, как такое насилие могло произойти в таком многолюдном месте.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Наиболее важные городские области в Рейнланд-Пфальце демонстрируют значительное население, которое...
Федеральные земли Германии

Навигационный транспорт в Рейнланд-Пфальц: Людвигсхафен возглавляет список

Большая часть работающих в Рейнланд-Пфальце людей обычно добираются до своих рабочих мест, при этом многие поездки предполагают значительные расстояния.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Российские власти в настоящее время тщательно изучают деятельность журналистов CNN.
Политика

Российские власти в настоящее время тщательно изучают деятельность журналистов CNN.

Российские власти в настоящее время тщательно изучают деятельность журналистов CNN. 15:14 ФСБ инициировала правовые действия против иностранных журналистов в Курской области Российское ведомство ФСБ начало правовые действия против нескольких иностранных журналистов из-за их репортажей в Курской области, где украинские силы контролируют несколько поселений. Расследования ведутся в отношении корреспондента CNN

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно