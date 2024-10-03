Легендарный актер Джон Амос, известный своими ролями в "Хороших временах" и "Корнях", скончался в возрасте 84 лет.

Фостер поговорил с CNN по телефону 21 августа, сообщив, что Амос скончался в Лос-Анджелесе от естественных причин. Кроме того, сын актера Келли Кристофер Амос поделился эмоциональным заявлением по электронной почте, в котором говорилось:

"С великой печалью сообщаю вам о уходе моего отца. Его сердце было невероятно добрым и полным золота... Он был любим во всем мире. Многие фанаты считали его своим телевиденным отцом. Он прожил полную жизнь. Его влияние будет продолжаться через его блестящие достижения в телевидении и кино как актера."

Родившийся и выросший в Ист-Орандж, Нью-Джерси, Амос открыл для себя свою страсть к спорту, в частности, к футболу, после того, как влюбился в эту игру в Университете штата Колорадо.

Амос получил степень в области социальной работы, но добился успеха в профессиональном футболе на прослушиваниях в Канзас-Сити Чифс, Денвер Бронкос и в Канадской футбольной лиге Британская Колумбия Лайонс.

В видео, размещенном Чифс, Амос шутливо описал себя как "немного лучше среднего игрока в футбол в старшей школе".

"Моя единственная цель была играть в профессиональный футбол", - сказал он в клипе. "Казалось, это идеальный способ вырваться из экономического тупика, в котором мы, казалось, застряли".

Несмотря на то, что Амос был отчислен тренером Канзас-Сити Чифс Хэнком Стримом, который сказал ему "Ты не футболист, ты молодой человек, который играет в футбол", Амос переключился на социальную работу и копирайтинг в Нью-Йорке.

В конце концов, Амос обратился к актерству, сыграв роль Гордона "Горди" Ховарда в "Шоу Мэри Тайлер Мур", что открыло ему дорогу в Голливуд.

После небольших ролей в успешных телесериалах 1970-х годов, таких как "Любовь, американская стиль", "Санфорд и сын" и "Новое шоу Дика Ван Дайка", Амос получил значительное внимание как Джеймс ЭванSr., строгий отец в "Времена хорошие".

В интервью 2020 года Амос рассказал, что покинул популярный сериал после двух лет из-за разногласий с белыми писателями о том, как представлять черную семью в центре шоу.

"Я чувствовал, что у меня было более глубокое понимание того, какой должна быть черная семья и как должен действовать черный отец, чем у наших белых писателей, которые не имели черного представительства", - сказал Амос. "Их представление о том, какой должна быть черная семья и какой должен быть черный отец, радикально отличалось от моего".

После успеха "Времена хорошие" Амос сыграл Тоби, взрослую версию раба Куинте Кинте, в мини-сериале "Корни", номинированном на премию Эмми в 1977 году.

"Я осознал, что эта роль окажет на меня глубокое влияние как на актера и на человеческом уровне", - с сожалением сказал Амос журналу Time в 2021 году. “Это было решение всех заблуждений и стереотипных ролей, с которыми я сталкивался и выдерживал”.

Роль в "Корнях" сблизила Амоса с актрисой Лесли Уггамс, с которой он сотрудничал ранее в ее шоу CBS в конце 1960-х годов.

Амос сыграл в различных знаковых ролях за годы, в том числе владельца фастфуда Клео Макдауэлла в хитовой комедии 1988 года "Прибытие в Америку" и ее сиквеле 2021 года.

Недавно Амос был вовлечен в личные семейные проблемы после обвинений в жестоком обращении с пожилыми людьми и вопросах о здоровье от членов семьи.

"Всем моим обожаемым фанатам хочу сказать, что я в хорошем здорове", - заявил Амос в то время. "Я никогда не нуждался в лечении в отделении интенсивной терапии и никогда не находился в критической ситуации".

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Актерская карьера Амоса охватывала десятилетия и принесла ему огромную известность, многие фанаты считали его своим телевиденным отцом, подарив им часы развлечений. После своей роли в "Прибытии в Америку" и его сиквеле Амос продолжил искать новые возможности в индустрии развлечений, стремясь продолжать очаровывать зрителей своим исключительным талантом.

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