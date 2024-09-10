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Легендарная американская футболистка Алекс Морган прощается с нами в заключительные моменты своей выдающейся карьеры.

Американская футболистка ЭксельMorgan навсегда ушла со своего площадки воскресенье, проведя свои последние мгновения в действии во время поражения San Diego Wave 4:1 North Carolina Courage.

 and  Katherine Bradley
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В финале своей отличительной спортивной карьеры Алекс Морган приняла участие в воскресенье.
В финале своей отличительной спортивной карьеры Алекс Морган приняла участие в воскресенье.

Легендарная американская футболистка Алекс Морган прощается с нами в заключительные моменты своей выдающейся карьеры.

35-летняя спортсменка, недавно объявившая о завершении карьеры, была заменена на 13-й минуте матча, число, которое она часто носила на протяжении своей карьеры, и была встречена стоячей овацией всеми присутствующими на стадионе Snapdragon в Южной Калифорнии.

Слезы на глазах Морган сняла бутсы прямо посередине поля, прежде чем покинуть поле.

Она reappeared on the field following the final whistle to speak to the thousands of spectators who had chosen to stay.

"Я хочу выразить свою благодарность своим товарищам по команде, которые каждый день толкали меня вперед и помогали мне улучшаться. Я также хочу выразить свою благодарность своей семье, которая всегда была рядом со мной и жертвовала ради меня", - выразила она в своей эмоциональной прощальной речи.

"Было много замечательных моментов в моей карьере, но этот, последний момент, который я провожу с вами на поле, я навсегда сохраню в своем сердце. Так что спасибо, от всего сердца, спасибо".

У нее была возможность проститься в стиле раньше в матче, но ее пенальти в 10-м минуте было отражено вратарем.

Морган объявила о завершении карьеры на прошлой неделе в трогательном видео в социальных сетях, которое длилось более четырех минут. В этом видео она также раскрыла, что ждет своего второго ребенка.

Дочь Морган Чарли присоединилась к ней для последнего выхода на поле и подарила ей букет цветов после финального свистка.

Известный форвард завершает карьеру, завоевав два титула чемпиона мира с женской сборной США по футболу и золотую медаль Олимпиады в 2012 году.

Морган также смогла забить 123 гола за свою страну, что ставит ее на пятое место в списке лучших бомбардиров в истории женской сборной США.

После объявления о завершении футбольной карьеры Морган выразила благодарность своим товарищам по команде и семье во время своей эмоциональной прощальной речи. Несмотря на то, что у нее не получилось проститься голом в 10-й минуте, она ценит последний момент, проведенный на поле, играя в футбол.

В 10-й минуте матча пенальти Моргана успешно предотвратили.
Морган завершает свою профессиональную карьеру автограф-сессией после своего последнего матча.

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