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КультураНовостиФестиваль

"Легенда" Серебренникова получила аплодисменты на фестивале "Рухтриеннале"

Первый сезон художественного директора Ruhrtriennale Иво ван Хове открывается пятью ведущими спектаклями. Мировая премьера последней работы Кирилла Серебренникова заканчивается политически заряженым призывом.

 and  Elizabeth Wells
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В родной России культовый режиссер Кирилл Серебренников столкнулся с гонениями, но обрел признание...
В родной России культовый режиссер Кирилл Серебренников столкнулся с гонениями, но обрел признание и триумф в Германии.

- "Легенда" Серебренникова получила аплодисменты на фестивале "Рухтриеннале"

Яркие крики приветствовали дебют "Легенды", грандиозного шоу от русского эмигранта Кирилла Серебренникова на Ruhrtriеннале, проходящем в Дuisburg. В ходе субботнего мероприятия Серебренников представил мир советского культового кинорежиссера Сергея Параджанова (родился в 1924, умер в 1990) в Северном Ландшафтпарке "Электростанция" - бывшем сталелитейном заводе. Параджанов, известный своим нетрадиционным образом жизни, сюрреалистическими фантазиями и скандалами, провел 15 лет в советских трудовых лагерях и был запрещен в своей профессии. Критики хвалили эстетику Параджанова и его интерпретацию мифов и сказочных тем вне диктованной социалистической культурной нормы.

Серебренников изображает жизнь Параджанова через десять "Легенд", сочетая остроумие, сатирическую комедию, яркие и фантастические отсылки к кавказской культуре, а также пугающие, бредовые сцены из трудовых лагерей. Кроме того, режиссер вставляет комментарии о конфликте России с Украиной. Сцена с постаревшим королем Лиром также может быть воспринята как критика длительного пребывания у власти президента Владимира Путина. Некоторые разделы были встречены аплодисментами зрителей.

Траектория Серебренникова похожа на траекторию Параджанова. В 2017 году Серебренников, тогда 54-летний, был арестован в России по сомнительным обвинениям, но смог бежать в Германию. "Легенда" - совместный проект Ruhrtriennale, Гамбургского театра Талия и компании Кирилл & Друзья.

Четырехнедельное исследование экспериментальной музыки, танца и театра Ruhrtriеннале началось в пятницу с "Я хочу абсолютной красоты", отмеченного открытия, в котором главную роль сыграла номинантка на премию "Оскар" Сандра Хюллер. Музыкальный театр был поставлен самим новым директором Ruhrtriеннале Ivo van Hove и основан на песнях британского универсального артиста PJ Harvey. К 15 сентября будет представлено 32 производства с 140 выступлениями в Bochum, Duisburg и Essen.

Грандиозное шоу Серебренникова на Ruhrtriеннале, фестивале, празднующем экспериментальную музыку, танец и театр, было встречено аплодисментами на субботнем мероприятии. Парадоксально, Северный Ландшафтпарк "Электростанция", когда-то символ промышленности, теперь служил местом для представления Серебренниковым мира Параджанова, резко контрастируя с собственными опытами режиссера с конфликтом и изгнанием.

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