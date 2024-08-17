- "Легенда" Серебренникова получила аплодисменты на фестивале "Рухтриеннале"

Яркие крики приветствовали дебют "Легенды", грандиозного шоу от русского эмигранта Кирилла Серебренникова на Ruhrtriеннале, проходящем в Дuisburg. В ходе субботнего мероприятия Серебренников представил мир советского культового кинорежиссера Сергея Параджанова (родился в 1924, умер в 1990) в Северном Ландшафтпарке "Электростанция" - бывшем сталелитейном заводе. Параджанов, известный своим нетрадиционным образом жизни, сюрреалистическими фантазиями и скандалами, провел 15 лет в советских трудовых лагерях и был запрещен в своей профессии. Критики хвалили эстетику Параджанова и его интерпретацию мифов и сказочных тем вне диктованной социалистической культурной нормы.

Серебренников изображает жизнь Параджанова через десять "Легенд", сочетая остроумие, сатирическую комедию, яркие и фантастические отсылки к кавказской культуре, а также пугающие, бредовые сцены из трудовых лагерей. Кроме того, режиссер вставляет комментарии о конфликте России с Украиной. Сцена с постаревшим королем Лиром также может быть воспринята как критика длительного пребывания у власти президента Владимира Путина. Некоторые разделы были встречены аплодисментами зрителей.

Траектория Серебренникова похожа на траекторию Параджанова. В 2017 году Серебренников, тогда 54-летний, был арестован в России по сомнительным обвинениям, но смог бежать в Германию. "Легенда" - совместный проект Ruhrtriennale, Гамбургского театра Талия и компании Кирилл & Друзья.

Четырехнедельное исследование экспериментальной музыки, танца и театра Ruhrtriеннале началось в пятницу с "Я хочу абсолютной красоты", отмеченного открытия, в котором главную роль сыграла номинантка на премию "Оскар" Сандра Хюллер. Музыкальный театр был поставлен самим новым директором Ruhrtriеннале Ivo van Hove и основан на песнях британского универсального артиста PJ Harvey. К 15 сентября будет представлено 32 производства с 140 выступлениями в Bochum, Duisburg и Essen.

Грандиозное шоу Серебренникова на Ruhrtriеннале, фестивале, празднующем экспериментальную музыку, танец и театр, было встречено аплодисментами на субботнем мероприятии. Парадоксально, Северный Ландшафтпарк "Электростанция", когда-то символ промышленности, теперь служил местом для представления Серебренниковым мира Параджанова, резко контрастируя с собственными опытами режиссера с конфликтом и изгнанием.

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