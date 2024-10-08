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Леброн Джеймс и его сын Бронни вошли в историю как первая пары отца и сына, сотрудничавшие в команде НБА.

Хотя это был матч предсезонного турнира, он стал историческим evento в ночные часы в воскресенье.

 and  Michael Bootcampf
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Леброн Джеймс из Лос-Анджелес Лейкерс, вместе со своим сыном Бронни, позирует для фотографий во...
Леброн Джеймс из Лос-Анджелес Лейкерс, вместе со своим сыном Бронни, позирует для фотографий во время дня СМИ команды, который прошел в Иост-Сейуко, Калифорния, 30 сентября.

Леброн Джеймс и его сын Бронни вошли в историю как первая пары отца и сына, сотрудничавшие в команде НБА.

Во время предсезонной игры Лос-Анджелес Лейкерс против Феникс Санс Леброн и Бронни Джеймсы стали первым в истории дуэтом отец/сын, вышедшим на площадку в НБА.

Дуэт вышел на площадку вместе, чтобы начать второй квартал, вызвав восторг у зрителей, собравшихся в Acrisure Arena в Пам-Дезерт, Калифорния.

Бронни, отметивший свой 20-й день рождения в воскресенье, наслаждался аплодисментами зрителей, проведя четыре минуты на площадке со своим 39-летним суперзвездным отцом.

Леброн, дебютировавший в предсезоне против своих бывших товарищей по сборной США Кевина Дюранта и Деvin Букер, набрал 19 очков в первой половине. Он предпочел не играть во второй половине.

Надев джерси с надписью "Джеймс-младший" на спине, Бронни был выбран под 55-м номером на драфте НБА 2024 года в июне и присоединился к отцу в организации. Он закончил игру с нулевыми очками и двумя подборами за 13 минут.

Лейкерс уступили Санс со счетом 118-114.

Обсуждая это памятное событие в день рождения сына, Леброн сказал, что оно "означает для него весь мир".

“Для того, кто не имел отца в детстве, иметь возможность влиять на своих детей, а затем в конечном итоге играть вместе со своим сыном, я считаю, это одно из самых замечательных вещей, которые только может пожелать отец”, – сказал Леброн.

Бронни узнал рано утром, что будет играть вместе со своим отцом. Он сказал, что “очень взволнован”, но также считает, что это “обычная игра с товарищем по команде”.

“Просто хочу насладиться моментом и сыграть свою роль, определить свою роль”, – добавил он.

Главный тренер Лейкерс ДЖи Редик выразил свой “восторг” от того, что находится в команде с Леброном и Бронни.

“Это демонстрирует неоспоримую продолжительность Леброна, но также и его неиссякаемый соревновательный дух, что он все еще может выступать на этом уровне в свой 22-й год. Это также показывает приверженность Бронни, которую он вложил в это, и, конечно же, эмоциональную поддержку и заботу от Саванны (Джеймс). Бронни такой замечательный парень, и радость быть с ним”, – сказал Редик.

У Лейкерс осталось четыре предсезонных игры, в том числе следующая против Милуоки Бакс. Регулярный сезон НБА начнется 22 октября против Миннесоты Тимблвольфс на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Бронни вышел на площадку вместе с нами во втором квартале, вызвав волнение у зрителей. Леброн сказал, что это опыт на день рождения сына значит для него весь мир.

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