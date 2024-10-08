Леброн Джеймс и его сын Бронни вошли в историю как первая пары отец-сын, которые надели одну и ту же форму НБА.

Во время товарищеского матча ЛА Лейкерс против Финикс Санс в предсезонье Леброн и его сын Бронни стали первой в истории парой отец-сын, играющей вместе в NBA.

Они вышли на площадку вместе в начале второго квартала, принеся радость зрителям, собравшимся в Acrisure Arena в Пам-Дезерт, Калифорния.

Бронни отпраздновал свой 20-й день рождения всего за день до этого и был окружен восхищением, проведя четыре минуты на площадке рядом со своим 39-летним чемпионским отцом.

Леброн впервые появился на площадке в предсезонье, встретившись со своими бывшими товарищами по команде Кевином Дюрантом и Девином Буком из сборной США. Он набрал впечатляющие 19 очков в первой половине, но остался на скамейке запасных во второй половине.

Бронни, чья форма имеет надпись "Джеймс-младший" на спине, был выбран Лейкерс под 55-м номером на драфте 2024 года и присоединился к отцу в команде. Он закончил игру с нулевыми очками и двумя подборами, проведя на площадке 13 минут.

В итоге Лейкерс уступили Санс со счетом 118-114.

Когда его спросили об этом особенном моменте, совпавшем с днем рождения сына, Леброн сказал, что это "все для него".

"Взращивать детей без отца - это невероятно, а иметь возможность влиять на них - это замечательно. А затем иметь возможность играть вместе со своим сыном, на мой взгляд, это лучшее, чего может пожелать отец", - сказал Леброн.

Бронни сказал, что был взволнован тем, что узнал, что будет играть вместе со своим отцом в тот день. Он также сказал, что это было "просто обычная игра с товарищем по команде".

"Просто нужно оставаться в моменте, выполнять свою роль и находить свое место", - объяснил он.

Главный тренер Лейкерс ДЖД выразил радость по поводу того, что находится в команде с Леброном и Бронни.

"Неисчерпаемая энергия и дух соперничества Леброна по-прежнему на высоте, и он продолжает блистать в свой 22-й сезон. Путь Бронни и его усилия, чтобы достичь этого уровня, также заслуживают внимания. Оба родителя и забота Сэви (Джеймс) сыграли важную роль в воспитании Бронни как исключительного человека и игрока", - сказал ДЖД.

У Лейкерс осталось еще четыре товарищеских матча, следующий - на выезде против Милуоки Бакс. Официальный старт сезона NBA запланирован на 22 октября против Миннесоты Тимблвольфс в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе.

Леброн и Бронни гордо вышли на площадку, представляя "нас" Лейкерс в матче против Финикс Санс. В послематчевом интервью Леброн подчеркнул значение этого момента, сказав, что это была мечта отца играть вместе с "нами".

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