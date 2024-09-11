Ле Пен обвиняется в клевете на благотворительную организацию

Праворадикальный французский политик Марин Ле Пен вновь признана виновной в клевете на организацию помощи беженцам. В телеинтервью 2022 года она превысила пределы свободы слова, постановил апелляционный суд Парижа. Ле Пен заявила, что организация занимается нелегальной иммиграцией из Коморских Островов на французский территорий Маюотта.

Во время интервью Ле Пен утверждала, что организации помощи беженцам иногда сотрудничают с торговцами людьми. Она выступала за сокращение финансовой поддержки этих организаций.

Апелляционный суд оставил в силе штраф в размере 500 евро с испытательным сроком.

В настоящее время возглавляя партию "Национальное Собрание" (RN), Ле Пен объявила о своем намерении баллотироваться на пост президента в четвертый раз в 2027 году. Однако ей предстоит более серьезный суд 30 сентября, где она и 26 других соучастников обвиняются в растрате средств ЕС путем незаконного найма парламентских помощников евродепутатов для партийных целей.

Партия Ле Пен заняла третье место на предварительных парламентских выборах в июле. Тем не менее, партия приобрела политическое значение, так как новый премьер-министр Мишель Барнье полагается на поддержку RN, чтобы не поддерживать голос недоверия, объявленный свергнутой левой.

Критика Ле Пен организаций помощи беженцам выходит за рамки обвинений в нелегальной иммиграции, так как она также предполагает, что некоторые организации могут сотрудничать с торговцами людьми. Кроме того, другие политические партии могут считать поддержку ее партии решающей для поддержания политического баланса, учитывая ее третье место на предварительных выборах.

Читайте также: