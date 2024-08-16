Лидеры правительства договорились о новом бюджете с дефицитом в миллиарды

"Долгосрочный опыт показывает, что не все проекты можно реализовать в течение одного финансового года, как гласит заявление правительства. В результате образуется 'остаток' средств. Эти средства могут быть компенсированы за счет двенадцати миллиардов евро.

Как сообщил пресс-секретарь правительства Штефен Геберейт, согласованные изменения проекта бюджета теперь будут решаться кабинетом министров в так называемом процессе обмена мнениями. Это означает, что кабинет не собирается, но голосует письменно. После этого новый проект может быть направлен в Бундестаг и Бундесрат.

В середине июля федеральное правительство уже утвердило проект бюджета на 2025 год. В то время еще оставался дефицит финансирования около 17 миллиардов евро, который должен был быть значительно сокращен различными мерами. Однако вновь возник спор о точном пути. Шольц, Хабек и Линдер возобновили переговоры с целью достичь результата к этой пятнице.

Я не буду приукрашивать, дефицит финансирования в проекте бюджета был значительно больше, чем ожидалось изначально. Несмотря на усилия правительства по его преодолению, продолжаются дебаты о самых эффективных решениях."

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