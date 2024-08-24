Лидер Украины принял постановление, запрещающее религиозные организации, связанные с Россией.

Президент Володимир Зеленський подписал закон, вступивший в силу в День Незалежності України, который запрещает религиозные группы, связанные с Россией. Основной целью этого законодательства является Украинская православная церковь (УПЦ), которая исторически связана с Русской православной церковью, или Московским патриархатом.

Зеленський упомянул закон в своем вечернем обращении, сказавши: "Украинское православие делает шаг к свободе от московских демонов сегодня".

Этот новый закон дает УПЦ и другим религиозным организациям девять месяцев, чтобы разорвать связи с Россией или быть закрытыми по решению суда. Законопроект был принят парламентом Украины 20 августа с 265 голосами "за" и 29 "против".

Несмотря на то, что УПЦ заявила, что отсоединилась от Русской православной церкви в 2022 году, Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести считает, что связи остаются сильными, и церковь остается в сфере влияния Москвы.

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила УПЦ в распространении про-московской пропаганды. С начала полноценного вторжения СБУ возбудила уголовные дела против более 100 священников УПЦ. Почти 50 были обвинены, и 26 получили приговоры, согласно данным СБУ.

Один из приговоренных священников использовал свои проповеди для защиты полноценного вторжения России и захвата украинских территорий. Во время бесед с прихожанами он призывал их ехать в Россию или оккупированные регионы, чтобы поддержать русских. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Потураев, член украинского парламента, который предложил законопроект, описал Московский патриархат как "инструмент российского влияния и пропаганды".

Потураев также заявил: "Московский патриархат не является источником вдохновения, а участником войны".

Большинство украинцев - православные, и в течение веков украинские церкви находились под контролем и управлялись Московским патриархатом. Однако аннексия Крыма Россией в 2014 году привела к расколу среди украинских православных церквей. В 2019 году Патриарх Варфоломей I Константинопольский официально признал независимую Киевскую православную церковь Украины.

Для главы Киевской церкви Украины, митрополита Епифания, этот закон предоставляет возможность "защитить духовное пространство Украины от ярма мира русского".

Митрополит Епифаний утверждал: "В России религиозные центры, не только Московский патриархат, но и мусульманские, протестантские и буддийские центры полностью контролируются Кремлем. Они продвигают идеологию мира русского, оправдывают войну против Украины и называют ее 'священной войной'. Уничтожение Украины является морально оправданной целью и обязанностью для российских войск".

По данным опроса КИИС, проведенного в апреле 2024 года, 83% украинцев считают, что государство должно вмешаться в деятельность УПЦ. В частности, 63% хотят, чтобы Украинская православная церковь была полностью запрещена в Украине.

Митрополит Климент, представитель УПЦ, раскритиковал законопроект в посте в Facebook, назвав его попыткой "разделить людей на праведных и неправедных граждан".

47-летняя прихожанка УПЦ в Киеве прокомментировала: "Недавние действия против моей церкви душат. Правительство теперь вторгается в мою душу. Это мое решение о том, как я молюсь. Они сошли с ума".

Игорь, украинский офицер, ранее посещавший УПЦ, вообще перестал ходить в церковь.

Игорь признался: "Я не думаю, что политика должна вмешиваться в религию, но есть много священников в Украинской православной церкви, которые поддерживают Россию и войну в Украине. Они должны ответить за свои действия перед Богом".

Коста Гак внес вклад в освещение событий.

Европа выражает озабоченность в связи с законодательными действиями Украины против Украинской православной церкви, считая это эскалацией религиозных tensions в регионе. Мир внимательно следит за развитием ситуации, учитывая потенциальные последствия, которые могут выходить за пределы Украины.

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