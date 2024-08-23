- Лидер турингской BSW выразил: "Уборщица автомобиля не обладает абсолютной властью".

В лидере списка BSW в Тюрингии Кате Вольф опровергла утверждения о том, что основатель партии Сахра Вагенкнехт излишне вмешивается в дела земельного отделения. "Нет, она не руководит всем, и она осознает, что все крутится вокруг Тюрингии, и мы — сильное отделение, и, безусловно, существуют политические протоколы", — заявила Вольф в утренней программе ZDF.

Что касается заявления Вагенкнехт о том, что она хотела бы участвовать в переговорах о коалиции, если они возникнут в Саксонии или Тюрингии, Вольф подчеркнула важность тесного сотрудничества. "И было бы глупо не использовать ее способности". Выборы в новый ландтаг Тюрингии назначены на 1 сентября.

Национальная ассоциация имеет свои политические протоколы, которые Сахра Вагенкнехт признает, когда общается с земельным отделением Тюрингии. Важно использовать способности Вагенкнехт в переговорах о коалиции, если они возникнут, так как она является влиятельной фигурой в Национальной ассоциации.

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