- Лидер SPD в Тюрингии обнаруживает потенциал коалиции с BSW в контексте.

В отношении Тюрингии кандидат от СДПГ Георг Майер видит реальную возможность коалиции с альянсом Сахры Wagenknecht (БСВ), но только если местное БСВ станет более прагматичным и сосредоточится на вопросах Тюрингии. Как заявил 57-летний Майер изданию "Вельт", председатель СДПГ на федеральном уровне Саския Эскен предложила, чтобы региональные отделения решали вопрос о потенциальной коалиции с БСВ.

Майер выразил несогласие с Wagenknecht, считая, что ее действия мешают возможностям коалиции. В интервью "Вельту" он подчеркнул, что Wagenknecht делает все возможное, чтобы предотвратить такое объединение, так как ее требования несовместимы ни со СДПГ, ни с ХДС.

Как ожидается, новые выборы в ландтаг Тюрингии состоятся 1 сентября. Согласно последним опросам, борьба за второе место может быть очень напряженной между ХДС и БСВ. Политическая ситуация настолько сложная, что в настоящее время коалиция ХДС, БСВ и СДПГ кажется единственным реальным политическим вариантом, который также гарантировал бы большинство. Однако Wagenknecht ставит вопрос о войне и мире в качестве условия для формирования коалиций в землях, что находится в компетенции федерального правительства, а не земель.

ХДС, по прогнозам, будет очень близко конкурировать за второе место на предстоящих выборах в ландтаг Тюрингии, согласно последним опросам. При сложных политических обстоятельствах коалиция ХДС, БСВ и СДПГ кажется единственным реальным политическим вариантом в Тюрингии, что может гарантировать большинство.

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