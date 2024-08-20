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Лидер SPD в Тюрингии Майер выразил нежелание продолжать.

Георг Майер, ведущая фигура социал-демократов Тюрингии, приняла решение не продлевать существующее правительство коалиции Красный-красный-зеленый после выборов в землю. Как сообщает 'Thüringer Allgemeinen' во вторник, Майер высказался, что будущее 'Красный-красный-зеленый' находится под вопросом.

 and  Anne Legman
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Урны для голосования на выборах в ландтаг Тюрингии в 2019 году
Урны для голосования на выборах в ландтаг Тюрингии в 2019 году

Лидер SPD в Тюрингии Майер выразил нежелание продолжать.

В Тюрингии уже десять лет у власти коалиция Левых, СДПГ и "Зелёных", возглавляемая Бодо Рамеловом от Левых. Однако после выборов в ландтаг 2019 года эта коалиция больше не имеет парламентского большинства и вынуждена опираться на голоса оппозиции для принятия важных решений, таких как бюджет. Рамелов заявил, что не заинтересован в правительстве меньшинства.

Несмотря на хорошие рабочие отношения с Рамеловом и достижение Левыми, СДПГ и "Зелёными" значительного прогресса для Тюрингии даже в сценарии меньшинства, Майер объявил, что коалиция достигла своего конца.

Тюрингия вместе с Саксонией проголосует в это воскресенье. Опросы показывают, что большинство "красно-красно-зелёных" маловероятно. Радикально правая партия "Альтернатива для Германии" (АфД), признанная таковой службой Domestic Intelligence Agency, лидирует в Тюрингии несколько месяцев.

Опрос, опубликованный журналом "Штерн" и телеканалом RTL во вторник, показал, что АфД всё ещё лидирует с 30%, за ней следует ХДС с 21%, Альянс Сахры Вальгенкнехт (БСВ) с 18%, Левые на четвёртом месте с 13%, и СДПГ на 7%. "Зелёные" и СВП не смогут преодолеть порог для возвращения в ландтаг, с 4% и 2,9% соответственно.

Майер выразил мнение, что коалиция ХДС, СДПГ и БСВ была бы возможной. Однако он заявил, что это могло бы произойти только в том случае, если БСВ в Тюрингии готово сосредоточиться на тюрингских вопросах.

Майер отверг условия Вальгенкнехт для участия в правительстве. Вальгенкнехт потребовала оппозиции запланированному развёртыванию американских ракет средней дальности в Германии и свою позицию по войне в Украине в качестве условий для сотрудничества.

Выборы в ландтаг Тюрингии могут потенциально изменить политическую картину, поскольку опросы показывают, что радикально правая партия АфД лидирует. Каким бы ни был результат, коалиция ХДС, СДПГ и БСВ, предложенная Майером, кажется маловероятной из-за того, что БСВ сосредоточена на тюрингских вопросах и условий Вальгенкнехт для сотрудничества.

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